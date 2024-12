LLYC nombra a Anne Davie como North Latam Marketing Solutions General Director

LLYC, la firma global de Marketing y Corporate Affairs, ha anunciado el nombramiento de Anne Davie como North Latam Marketing Solutions General Director. En su nuevo rol, Anne liderará la implementación de las soluciones de Marketing de LLYC en Latam Norte, que abarca Colombia, México, Panamá y República Dominicana, con el objetivo de fortalecer la propuesta de valor de la compañía basada en creatividad, influencia e innovación. Su enfoque estará orientado a impulsar el crecimiento de los clientes de esta región.

Con una destacada trayectoria de más de 15 años en marketing y publicidad, Anne ha trabajado en campañas para marcas globales de distintos sectores, tales como retail, consumo masivo, lujo, servicios financieros y salud. Durante su paso por Lopez Negrete Communications, desempeñó un papel clave en el manejo de cuentas como Walmart y Unilever, logrando un incremento del 30% en los ingresos de la agencia y obteniendo prestigiosos reconocimientos como el David Ogilvy Award y el Mosaic National Excellence Award.

Anne describe este nuevo capítulo en LLYC como: “La mayor aventura profesional”. Inspirada por las palabras de Oprah Winfrey, agregó: “The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams”.

En su nuevo cargo, Anne será responsable de coordinar equipos para integrar nuevas tecnologías en la operación diaria, desarrollar recursos internos y adaptarlos a los desafíos del marketing contemporáneo. Trabajará de la mano con Fede Isuani, Socio y Director General de Marketing Solutions para las Américas y con David Gonzalez Natal, Socio y Director General para North Latam, con el objetivo de impulsar estrategias innovadoras en la región. Donde su enfoque en la creación de mensajes de marca culturalmente resonantes será fundamental para fortalecer las relaciones estratégicas con los clientes.

“La incorporación de Anne es la pieza fundamental en la estrategia de evolución publicitaria que ya viene mostrando a LLYC como un player clave del mercado en toda la Región Norte de Latinoamérica. Su experiencia en la combinación de tecnología y creatividad será instrumental para superar las expectativas de nuestros clientes,” comentó Fede Isuani, Partner & Americas Marketing Solutions General Director.

Con este nombramiento, LLYC reafirma su compromiso con la innovación, transformando la manera en que las marcas conectan con sus audiencias. La firma continúa liderando en la creación de estrategias de marketing que combinan creatividad, influencia e innovación, así como un enfoque centrado en el cliente, adaptándose a las demandas de un mercado en constante evolución.

Sobre LLYC

LLYC es la firma global de Marketing y Corporate Affairs, que como partner de sus clientes en creatividad, influencia e innovación, hace crecer y protege el valor de sus negocios, convirtiendo cada día en una oportunidad para nutrir sus marcas.



LLYC, fundada en 1995, tiene presencia en Argentina, Brasil (São Paulo y Río de Janeiro), Bruselas, Colombia, Chile, Ecuador, España (Madrid, Barcelona y Valencia), Estados Unidos (Miami, Nueva York, San Diego, Washington, DC, Grand Rapids, Detroit, St.Louis y Phoenix), México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana.

En 2023 los ingresos operacionales de LLYC alcanzaron los 83,1 millones de euros. LLYC está entre las 35 mayores empresas del mundo en su sector, según el ranking de PRWeek. Ha sido elegida Mejor Consultora en Europa 2022 en los PRWeek Global Awards, y Consultora del Año en América Latina 2023 por PRovoke.