La cantidad de mujeres con préstamos formales supera a la cantidad de hombres

En los últimos cinco años, el número de mujeres con créditos en el sistema financiero creció 42%.

SANTO DOMINGO, RD.- Los indicadores de inclusión femenina en el sistema financiero dominicano

mejoran. Cada vez más mujeres alcanzan y utilizan su acceso al crédito formal, pasando de

925,670 en enero de 2021 a 1,311,792 en enero de este año, para un crecimiento de 42%

(+386,655).

En este contexto se destaca que, en noviembre de 2025, por primera vez, la cantidad de mujeres

con créditos superó al número de hombres. El comportamiento se ha mantenido, registrándose

una diferencia de 3,579 en enero de este año.

De igual manera, las mujeres encabezaron la lista de nuevos deudores, con una ligera diferencia

por encima del grupo masculino. Ellas representaron el 50.4% y ellos el 49.6% de este rubro entre

enero de 2025 y enero de 2026, según los datos del Sistema de Información del Mercado Bancario

Dominicano (SIMBAD).

Con el término nuevos deudores, la SB se refiere a personas que adquieren acceso al crédito

formal por primera vez, logrando condiciones más favorables que las que habrían obtenido en el

mercado informal.

El avance en el acceso femenino al sistema financiero se corresponde con el observado en la

población masculina. No obstante, al analizar los montos de los financiamientos, se observa que

persiste una brecha a favor de los hombres. El balance promedio adeudado por la población

masculina fue de RD$190,750 en enero de este año, mientras que las mujeres tenían un balance

promedio de RD$139,167 en el mismo período.

“Aunque los hombres mantienen niveles de deuda promedio más elevados, la brecha se ha

reducido ligeramente en los últimos años, lo que indica un comportamiento crediticio más

equilibrado”, de acuerdo con el informe Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025,

publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).

En cuanto a las captaciones, existe una notable diferencia entre el nivel de ahorro masculino y

femenino. A enero de este año, los hombres acumulaban un balance ascendente a un billón de

pesos (57.4%), mientras que las mujeres sumaban RD$795 mil millones (42.5%). En promedio,

ellas tenían depósitos por RD$114 mil y ellos por RD$160 mil.

Por otro lado, el estudio encontró que, de una muestra de 1,202 usuarios y usuarias, el 65% de las

mujeres aseguró que confía plenamente en su entidad financiera, una proporción ligeramente

superior a la de los hombres (60%), lo que podría estar asociado a los avances en materia de

inclusión.

Asimismo, el reporte de la SB encontró que las entidades financieras han mostrado mejoras en el

acceso de las mujeres al ahorro y al crédito, así como una creciente presencia femenina en

puestos de liderazgo, pero persisten prácticas que limitan el acceso, como la solicitud de requisitos

adicionales.

“El sistema financiero dominicano ha logrado avances importantes en la inclusión financiera de las

mujeres. Sin embargo, persiste un amplio margen para formalizar y transversalizar políticas de

género en todas las entidades. Se requiere diversificar la oferta de productos y servicios, promover

la participación de mujeres en la toma de decisiones, fortalecer la capacitación interna en igualdad

y trato digno, y estandarizar prácticas con enfoque de género e interseccionalidad”, concluye el

informe.

