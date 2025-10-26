Juntas de vecinos agradecen labor preventiva y mitigación ADN

Santo Domingo, DN – Líderes comunitarios de diversos sectores han agradecido a Carolina Mejía y a su equipo por el inmenso trabajo que ha realizado ante las lluvias que son producto de la tormenta tropical Melissa.

Representantes de La Ciénaga, Manganagua, Ciudad Nueva, Urbanización Fernández, 30 de Mayo y La Arenita valoraron los trabajos preventivos y de mitigación de la Alcaldía del Distrito Nacional ante los efectos de esta tormenta que por más de cuatro días ha provocado lluvias en el país.

Vinicio Lebrón, presidente de la Junta de Vecinos de Manganagua, agradeció a la alcaldesa Carolina Mejía; Elizabeth Mateo, secretaria general; y a todo el equipo del cabildo, por el trabajo preventivo.

“Gracias a ellos y al trabajo que vienen elaborando desde el martes de prevención. Ha sido un éxito”, dijo al reconocer la vulnerabilidad de Manganagua, la cual ha sido mitigada gracias a los esfuerzos que la alcaldía ha puesto en el sector.

De su lado, Esther Feliz Montaño, presidenta de la Junta de Vecinos de Ciudad Nueva, destacó la importante labor de la Dirección de Aseo Urbano en la recogida de los desechos. “Los camiones no han dejado de trabajar, ayer con ese torrencial entraron al sector a llevarse funda por funda, hoy en la mañana todavía el camión sigue haciendo su recorrido”.

En esa misma tesitura, un dirigente comunitario del 30 de Mayo agradeció el gran trabajo en la recogida de desechos y limpieza de imbornales, así como la cercanía que han mostrado los funcionarios municipales al mantenerse llamando para ver cuáles necesidades tiene el sector ante la incidencia de la tormenta.

Junior Noguera dijo que este sector ha recibido un servicio permanente de limpieza de imbornales que ha sido clave para evitar las inundaciones. “Anoche vimos los camiones trabajando cerca de nosotros aquí en la avenida independencia a altas horas de la noche dando el servicio a los imbornales”.

El secretario general Junta de Vecinos María Blanca, Jean Carlos Moreno Estévez, agradeció a Carolina Mejía por ser la primera en asistirlos en La Ciénaga ante el paso de la tormenta tropical Melissa.

“Le damos las gracias a la alcaldesa porque es la primera funcionaria en venir a ver qué es lo que está pasando en el sector”, indicó el líder comunitario al responderle a los medios de comunicación.

En ese mismo tenor, Bienvenida Castro, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de Gazcue, calificó de encomiable el trabajo hecho por la alcaldía en esa zona.

“Gracias a nuestra alcaldesa Carolina Mejía que ha hecho un trabajo, con su equipo, excelente. La alcaldía alante, alante”, manifestó Castro.

La miembro de la Junta de Vecinos del Fernández, Gladys Fernández, dio las gracias a Dios y a Carolina porque ante tantas lluvias, por primera vez en casi 50 años no se ha inundado el sector. “Estamos felices, aquí las brigadas han estado activas todos estos días, esta mañana vi que amaneció todo recogido en la laguna”, agregó.

Al hablar en representación de la comunidad Carlos Montero “La Arenita”, Damián felicitó al equipo del cabildo por la labor de limpieza en los imbornales.

Ante la incidencia de la tormenta tropical Melissa, Carolina se ha mantenido haciendo recorridos para verificar los trabajos que la Alcaldía del Distrito Nacional lleva a cabo en Las 800, Los Girasoles, Los Platanitos, La Ciénaga, Villa Juana, El Hoyo de Bate, La Zurza, Los Güandules, entre otros sectores que tienen puntos que han sido identificados como críticos.