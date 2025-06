Jorge Saade: “Estados Unidos e Israel buscan derrocar al régimen iraní, no un acuerdo nuclear”

Santo Domingo, 20 de junio. – El analista Jorge Saade fue categórico al afirmar que el objetivo

estratégico detrás de los ataques de Israel y el respaldo de Estados Unidos no es otro que la caída del

régimen de los Ayatolás en Irán. “Nunca fue por el tema nuclear ni por represalias. El objetivo ha sido

desde el inicio acabar con la teocracia iraní”, sentenció.

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el programa Propuesta de la Noche,

transmitido por Teleimpacto, canales 52 y 22, donde analizó el conflicto creciente en Medio Oriente y

sus implicaciones geopolíticas.

Saade explicó que lo que está ocurriendo no es un enfrentamiento menor, sino una guerra convencional

entre dos potencias regionales con capacidad militar avanzada.

“El uso de fuerzas aéreas por ambas partes, la existencia de misiles y defensas antimisiles de última

generación, y la posibilidad de ataques nucleares, convierten este conflicto en el más importante desde

la Guerra del Golfo”, dijo, diferenciándolo de guerras asimétricas como la de Rusia y Ucrania, donde

predominan fuerzas irregulares y apoyo externo indirecto.

Saade advirtió que, pese a que el presidente Donald Trump ha pospuesto una decisión formal sobre la

El analista sostuvo que la ofensiva israelí ha golpeado puntos estratégicos, incluyendo centros de

investigación científica, instalaciones médicas y, posiblemente, centros nucleares como el ubicado en la

montaña de Fardo.

Según explicó, solo Estados Unidos posee las bombas capaces de destruir esas instalaciones

subterráneas. “Todo apunta a que el foco está en ese centro de enriquecimiento de uranio que Irán

esconde bajo tierra”, dijo.

Además, señaló que Estados Unidos ha ofrecido múltiples veces un acuerdo nuclear mediante la

mediación de Omán, el cual Irán ha rechazado en al menos cinco ocasiones.

“Ese acuerdo iba mucho más allá del enriquecimiento de uranio. Incluía eliminar el apoyo a milicias

proxies, ceder influencia en países vecinos como Irak, Siria y Líbano, e incluso la exploración de tierras

raras. Irán ha dicho que no”, enfatizó.

Saade también cuestionó la narrativa que intenta mantener el conflicto en el plano diplomático. “Esto es

una guerra de exterminio, una en la que uno de los frentes no saldrá con vida política. Irán no va a

negociar ni va a ceder, y Estados Unidos no va a retirar su respaldo a Israel”, advirtió.

Finalmente, calificó a Israel como “el brazo extendido de la Casa Blanca en Medio Oriente”, señalando

que este patrón de alianzas se mantiene desde el siglo pasado. “Lo que vemos es una guerra

convencional del siglo XX en pleno siglo XXI, con un objetivo final: el colapso del régimen islámico en

Teherán”, concluyó.