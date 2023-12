Jatzel Román: “Debe haber una disculpa y régimen de consecuencias por la incursión de policías haitianos a territorio dominicano”

“Esta es una violación, esto es inaceptable, inaudito y de ninguna manera contribuye a los intereses de isla”

El ex vicecanciller de la República y experto en asuntos internacionales, licenciado Jatzel Román, advirtió que Haití envía un mensaje funesto al no disculparse de manera clara, precisa e inequívoca con República Dominicana, por el ingreso ilegal de policías del vecino país para dispersar un mercado informal entre dominicanos y haitianos en la frontera con Dajabón.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, afirmó que República Dominicana nunca tolerará que haitianos entren al territorio de la manera en que lo hicieron policías de esa nación.

“Sigue siendo altamente preocupantes porque si no hay un régimen de consecuencias, si no hay un régimen de sanciones y no hay una disculpa clara, precisa e inequívoca por parte de la escasa institucionalidad haitiana, pero existente institucionalidad haitiana, entonces eso envía un mensaje funesto para el resto, y es lo que está exigiendo República Dominicana”, subrayó.

Román manifestó que se adhiere totalmente a los términos de la condena expresada por el presidente Luis Abinader y la Cancillería, con respecto a la incursión de policías haitianos a territorio dominicano para incautar y destruir mercancías.

“Esta es una violación, esto es inaceptable, inaudito y de ninguna manera contribuye a los intereses de isla, de ninguna manera contribuye a los intereses de paz y de ninguna manera contribuye a los intereses de normalidad”, subrayó.

El ex vicecanciller de la República consideró que República Dominicana ha sido coherente, contundente y en todo momento ha defendido los intereses de la población en un marco de legalidad.

Manifestó que cuando se comienzan a ver desvíos de cauces de ríos y la presencia de haitianos armados cruzando hacia territorio dominicano y actuando con esas armas, se está ante una situación donde debe haber acciones concretas como las tomadas por el país.

Román aseguró que en Haití no se puede hablar de estabilidad si no hay un mínimo de seguridad, donde las fuerzas militares mayormente integradas por Kenia, pero que posteriormente podría ser ampliada, harán su mayor contribución.

Deploró que en Haití se hayan desplegado cuatro misiones de pacificación a lo largo de las últimas décadas y siempre termina siendo lo mismo, con un auge de la violencia.

El vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) comentó que las misiones pacifican, pero cuando se marchan retorna la violencia en Haití, incluso de forma peor.

“Llega la misión, la misión pacífica, se va misión, retorna la violencia, incluso peor, eso sucedió la Minustah, que llegó en el año 2004, se fue en el 2017, en ese tiempo Haití realmente se pacificó de manera sostenible”, subrayó.

Consideró que hace falta una gran conferencia de donantes para Haití, la cual debe ser acompañada de seguridad y una mínima institucionalidad porque una gran inversión poner en marcha la nación sin un gobierno mínimamente confiable, significa corrupción y desvíos de fondos.

En ese sentido, Román entiende que hay que ver seriamente cuál sería el modelo de gobierno de transición haitiano.

Planteó que el problema que ocurre actualmente es que al Haití no tener un gobierno sólido, la situación ha empeorado tras el magnicidio en contra del presidente Jovenel Moise, en julio del 2021.

“Muchas veces lo que se acuerda es desdicho por otros actores también estatales o cercanos a las autoridades, en este caso estamos hablando de policías, en otros casos hemos hablando de ministros, de alcaldes y demás, y eso genera un serio choque porque no han tenido las herramientas para hacer cumplir lo que ahí pactan”, significó.