ITSC valora discurso del presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas y reafirma compromiso con la formación en semiconductores

San Luis, SDE. – El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) valoró de manera positiva las palabras expresadas por el presidente de la República, Luis Abinader, durante su discurso de rendición de cuentas, en el que destacó los avances que se desarrollan en el país para incursionar en la industria de los semiconductores y mencionó el papel que desempeña esta institución en ese proceso.

En su alocución, el mandatario resaltó que, así como la República Dominicana se ha convertido en líder regional en la exportación de dispositivos médicos, el país avanza mediante acuerdos académicos internacionales y el fortalecimiento de la oferta formativa en el ITSC, el ITLA e INFOTEP, con el objetivo de garantizar el personal calificado necesario para integrarse a la competitiva industria de los semiconductores.

José Ramón Holguín, rector del ITSC , expresó que esta mención constituye un reconocimiento al trabajo sostenido que realiza la institución en el diseño e implementación de programas técnicos orientados a responder a las demandas del sector productivo nacional y a las tendencias tecnológicas globales.

“El ITSC reafirma su compromiso con la capacitación de talento humano especializado en el área de semiconductores, así como con la formación técnica de calidad en todas sus áreas académicas, contribuyendo al desarrollo industrial, la innovación y el fortalecimiento de la educación nacional”, aseguró Holguín.

El ITSC reiteró que continuará ampliando y actualizando su oferta formativa, fortaleciendo alianzas estratégicas y promoviendo oportunidades para que más jóvenes dominicanos puedan integrarse a sectores de alto valor agregado, impulsando así la competitividad y el crecimiento sostenible del país.

