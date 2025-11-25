Itabo inaugura moderno sistema de almacenamiento de energía con inversión superior a los RD$500 millones

Haina, República Dominicana. – La Empresa Generadora de Electricidad Itabo (EGEITABO) puso en marcha su nuevo Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS Itabo), una infraestructura que consolida el liderazgo de la empresa en innovación, al tiempo que fortalece la estabilidad, la eficiencia y la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) mediante la prestación de servicios auxiliares de regulación de frecuencia con la tecnología más avanzada y eficiente.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos indicó que, este proyecto simboliza la visión de un país que avanza hacia una matriz más limpia, estable y resiliente, en consonancia con las prioridades del Gobierno del presidente Luis Abinader. Precisó que el almacenamiento de energía es el complemento esencial de las energías renovables.

“El sistema BESS (por sus siglas en inglés) de Itabo es una pieza clave dentro de la estrategia nacional de transición energética, ya que contribuye a la estabilización de la red, mejora la calidad del suministro y facilita una mayor integración de fuentes renovables”.

Señaló, además, que con iniciativas como esta, República Dominicana se consolida como líder regional en soluciones energéticas innovadoras, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Meta 2036 y los compromisos del país de descarbonización.

“Desde el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía (CNE), hemos impulsado una política clara: todos los nuevos proyectos renovables con más de 20 MW de potencia, deben incorporar sistemas de almacenamiento en por lo menos un 50% de su capacidad, ya sea en sitio o mediante infraestructuras centralizadas”, puntualizó.

Con una inversión superior a 8 millones de dólares, más de RD$500 millones, el sistema BESS Itabo cuenta con una capacidad instalada de 7.5 MW, utilizando tecnología de baterías de litio con enfriamiento automático. Este avance permitirá una mejor integración de fuentes renovables y una red más eficiente y resiliente ante las variaciones de la demanda.

El nuevo sistema, desarrollado en alianza con Fluence Energy, emplea software con inteligencia artificial capaz de optimizar su rendimiento, anticipar mantenimientos y garantizar la seguridad operativa. En su ejecución se acumularon más de 26,000 horas-hombre sin accidentes, reflejo del compromiso de la empresa con la excelencia y la seguridad laboral.

Gustavo García, presidente del Consejo de Administración de EGEITABO, afirmó que este proyecto representa un paso decisivo hacia la nueva era del almacenamiento energético en la República Dominicana.

“El BESS de EGEITABO es un proyecto 100 % limpio, con 7.5 megavatios de capacidad y tecnología de punta. Es una inversión que impulsa la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y refuerza nuestra visión de sostenibilidad y desarrollo del mercado energético del país”, destacó García.

El empresario resaltó, además, el papel de Itabo como aliado de valor para el Estado dominicano, con 17,032 millones de pesos en dividendos acumulados y más de 10,000 millones en aportes al fisco en las últimas dos décadas, consolidándose como uno de los principales contribuyentes al crecimiento de la economía dominicana.

Durante su intervención, el gerente general Edwin De los Santos subrayó que Itabo además de ser una de las generadoras de electricidad más eficientes en costos del sistema, ahora con el sistema BESS la convierte en una de las más eficientes en términos de estabilidad para el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

Desde el inicio de sus operaciones, EGEITABO ha sido una generadora base esencial del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), brindando al país energía continua y estable durante más de cuatro décadas.

“Hoy celebramos la integración del sistema BESS EGEITABO, que simboliza nuestro compromiso con el progreso sostenible. Más de 26,000 horas-hombre de trabajo sin accidentes reflejan nuestra cultura de seguridad y excelencia operativa”, expresó.

De los Santos recordó que Itabo ha sido la planta más resiliente del sistema eléctrico, con una capacidad de 260 MW y una disponibilidad promedio histórica del 85 %, gracias a una gestión eficiente y a una modernización continua. También destacó las inversiones sociales de la empresa, que en los últimos cinco años ha destinado más de 30 millones de pesos a proyectos comunitarios, educativos y culturales en Haina y recreativos, como la construcción de parques comunitarios en alianza con la Alcaldía de ese municipio, y losprogramas “Yo Me Respeto” y “Berklee en Santo Domingo”.

“Cada avance como este nos acerca a un país moderno y competitivo. Sigamos trabajando con visión y determinación para que la energía del mañana continúe siendo el motor del progreso para todos los dominicanos”, concluyó el ministro Santos.

El sistema BESS Itabo no solo fortalece la red eléctrica nacional, sino que sienta las bases para futuros proyectos, como Itabo Solar en Monte Cristi y nuevas expansiones de almacenamiento.

Con esta iniciativa, EGEITABO reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del sector energético dominicano, contribuyendo a un futuro más limpio, eficiente y confiable.

