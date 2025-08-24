Graves problemas encienden mecha de protestas y reclamos en RD, apagones, escandalosas facturas eléctricas, deterioro de calles, falta de aulas y cupos, baja actividad económica, abusos callejeros, delincuencia, precios del pollo y otros alimentos
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
Los graves problemas que afectan a la nación multiplican las protestas comunitarias y de otros
sectores de la vida nacional.
La situación se ha agravado tanto que los problemas comenzando con la pela de apagones, precios
del pollo y otros alimentos, como el incremento en el dólar y dificultades con el año escolar,
denunciadas por diferentes organizaciones.
Mientras los dominicanos protestan por la crisis eléctrica y otros problemas, el gobierno espera la entrada al sistema de 600 megas para suministrar más energía.
Ahora se agravan con el anuncio de jornadas de lucha contra las abusivas y escandalosas facturas de Edesur Dominicana en la capital dominicana.
las protestas empañan los logros que el gobierno dice acumuló en los primeros cinco años de
administración del presidente Luis Abinader.
La situación explosiva llegó a un nivel tal que el presidente Luis Abinader y Celso Marranzini,
presidente del Consejo Unificado de las Distribuidoras de Electricidad, pidieron excusas al pueblo
dominicano por los apagones.
El presidente Abinader, quien visitó la Termoeléctrica de Punta Catalina, una obra bombardeada
por los perremeístas en el poder, ahora reconoce la importancia de la generación de energía de las
dos unidades. De seguro que el ex presidente Danilo Medina y el licenciado Rubén Bichara, en
cuya gestión se hizo realidad Punta Catalina, deben estar muy satisfechos con esa visita de
Abinader. Demostrando el tiempo que sin la energía de Punta Catalina se prende el país con
protestas comunitarias el sector comercial y otros sectores productivos.
EN LA ACTUALIDAD
En la actualidad no solo alarman y perjudican la economía nacional lo de los apagones y lo del
dólar, sino muchos productos más caros, altas tasas de interés, crisis en las provincias productoras
de cerdos, banano y otros renglones.
La ralentización en la economía
El mensaje que envían al gobierno y al PRM las protestas contra los apagones
¿Gobierno pensando en una reforma fiscal?
El dólar a RD$ 62.40 el 19 de agosto pasado
Incumplimiento de muchas promesas electorales
La revelación de que el gobierno encabezado Abinader ha tomado prestado más de RD$ 27 mil
millones de dólares
Protestas de enfermeras y bioanalistas reclamando reivindicaciones
La nación reclamando que se le ponga fin a la invasión haitiana
A la competencia desleal del comercio comercio chino a empresas dominicanas
Rechazo a la tala de árboles por una empresa minera en Cotuí
AL saqueo de los ríos por parte de areneros
A la tala de árboles en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
Al crimen de la extracción de arena en Montecristi
Daños al Cinturón Verde de Santo Domingo
Daños de la delincuencia
Muchos funcionarios en campaña política electoral, criticados por la sociedad
Jaime Aristy Escuder, prestigioso economista y académico, analizando el dilema del Banco Central
con la reducción en la tasa de interés y moderar el ritmo de depreciación del peso dominicano
La falta de dinero en las calles
El choque Abinader-Danilo-Leonel por diferentes críticas opositoras al gobierno
Rechazo al intento de encarecer el costo del seguro de vehículos
El ex presidente Leonel Fernandez denunciando que “el gobierno ha condenado al pueblo a comer
cocote, molleja, pata y asadura”
Los apagones y la promesa del gobierno de que entrarán al sistema eléctrico 600 megas en los
próximos cinco meses
El incremento en las enfermedades cardiovasculares y la falta de cobertura expuesta en la prensa
dominicana
La inversión pública disminuyendo 12.3% en los primeros siete meses del 2025
Los RD$ 300 mil millones de intereses de la deuda que hay que pagar en 2025 y el pronóstico de
RD$ 322 mil millones en el 2026
La JCE con un proyecto de cedulación que costaría al Estado RD$ 6 mil millones, economistas
proponiendo su posposición
La libra de chicharrón entre RD$ 429.00 y RD$ 550.00
Del negocio de la picalonga en expansión en RD
Miles de médicos y otros profesionales desempleados
Alza reciente en el GLP y el gasoil en momentos en que el precio del petróleo disminuye
Encarecimiento record del precio del pollo
El daño de la crisis haitiana a la economía dominicana
Perdidas de las EDES en ascenso, cercanas al 40%
El desempleo golpeando la juventud
Denuncias de escandalosas facturas eléctricas
La denuncia de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de que faltan unas 7,000 aulas en el
nuevo año escolar
El poco crecimiento de las exportaciones
El creciente rechazo a la fusiónde dosministerios de Educación
Inseguridad en San Cristóbal y otras provincias
El daño de las invasiones de terrenos privados
El dólar a RD$ 62.93 el domingo 24 de agosto de 2025
Falta de agua potable en muchas comunidades
Dos atracos en la zona turística de La Altagracia
Subsidios escandalosos insostenibles para las finanzas públicas, lo que junto al elevado gasto
corriente golpean el gasto de capital
Quiebra de negocios
La aprobación de un festival leyes al vapor
Bajo crecimiento en el PIB, comparado con lo de años anteriores, que crecía 5% anual
Cierre de negocios en El Conde y otros lugares de RD
La exclusión de las tres causales del Código Penal, luego de promesas electorales antes de los
comicios generales del 2020
Exagerado gasto corriente y muy mínimo gasto de capital
Dependencias del gobierno botando altas sumas de dinero en gasto improductivo
Cinco años reconstruyendo la autopista Duarte
Retrasos en la construcción de otras importantes obras
A pesar del 4% para la educación, no terminan la construcción de escuelas
Retraso en el pago de salarios en una importante institución del Estado, caso que sonó en una
reciente rueda de prensa del presidente Luis Abinader
La urgente necesidad de instalación de nuevas plantas generadoras de energía y de un sistema de
cobro de la energía
También, el deterioro de calles, avenidas y otras vías
Un obispo diciendo que “se ha perdido el valor de la palabra empeñada”
Violencia policial y muertes extrajudiciales que contradicen la reforma policial
Calibraje de motores, un peligro muy grande
La represión contra dos coroneles con un sonado caso que debería ser investigado profundamente
por el Ministerio Público y la justicia
Miles de motocicletas circulando en las calles sin placas, muchas de estas manejadas por policías
Hijos de papi y mami manejando temerariamente y haciendo ceritos en las calles
Militares, motoconcochistas, deliverys, militares y policías circulando por elevados y túneles
Asaltos en diferentes puntos del país
PARO DE PROFESORES OBLIGO PACTAR ALZA SALARIAL
Un paro de profesores de la UASD obligó a pactar un alza salarial.Esa paralización afectó docencia, perjudicando a más de 170 mil estudiantes.
FALTA DE CUPO EN ESCUELAS
La falta de cupo en las escuelas es otro problema del país finalizando el mes de agosto 2025, lo que se agrava con el deterioro de centros educativos que dificultan el inicio del año escolar.
Según la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Higuey las condiciones precarias afectan 31 centros educativos, un obstáculo al inicio del año escolar.
Otros elementos que afectan al país son el déficit de aulas y materiales educativos.
Una denuncia de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sobre La falta de aulas prometidas y el estado de la infraestructura de la Escuela Don Bosco en Moca, donde suspendieron temporalmente la tanda extendida
PROTESTA EN NAJAYO ARRIBA CONTRA MINERIA
Hace poco se conoció el rechazo a la explotación minera en Najayo Arriba contra una explotación minera.
Detalles de ese rechazo apareció en las redes sociales con lo publicado por Telesancris en Instagram: «Najayo Arriba dice NO a DOCALSA: Protestan contra la explotación minera y defienden su derecho a un medio ambiente sano San Cristóbal, R.D. – Este sábado 2 de agosto, residentes del sector Najayo Arriba realizaron una masiva protesta pacífica para rechazar la instalación y operaciones de la empresa minera DOCALSA, a la que acusan de intentar iniciar la explotación de piedra caliza en terrenos próximos a zonas habitadas, sin contar con la debida aprobación social ni respeto a la normativa ambiental vigente. Bajo el lema: “Unidos por un medio ambiente sano y saludable, no a la explotación minera. NO DOCALSA en Najayo Arriba. Unidos por la preservación de un Najayo Arriba verde. Somos Eco-Héroes.” los manifestantes portaron pancartas, camisetas y consignas que reiteraron su compromiso con la defensa de los recursos naturales, el agua, el aire y la salud de las futuras generaciones.»
REALIDAD EN LA INDUSTRIA DOMINICANA
La Encuesta de Coyuntura Industrial de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) revela el bajo nivel de actividad económica y el peso de la carga triutaria en el segundo trimestre de 2025, dos factores que más afectaron la industria dominicana.
Otros factores que aparecen en esa encuesta son la competencia desleal, el costo y el suministro de la energía electrica, la carga laboral, el precio de los combustribles y el tipo de cambio, inciden en la comnpetividad.
Para el analisis de la competitividad industrial se toman en cuenta los siguientes factores:
El bajo nivel de actividad económica, costo de materias primas, carga tributaria, comptencia de productos importados, competencia desleal, costo y suministro de energía eléctrica, carga laboral, tipo de cambio, precios de los combustibles, costo y acceso al financiamiento, disponibilidad y calidad de los recursos humanos en el mercado, transpporte marítimo y terrestre, permisología, contrabando y procedimientos aduanales.
HIPOLITO MEJIA
El ex presidente Hipólito Mejia atribuye la crisis energética que castiga a los dominicanos a la negligerncia de todos los gobiernos.
CUESTIONAN MEDIDA
Ciudadanos cuestionan, protestan por la medida que prohibe el giro a la izquierda en la avenida Máximo Gomez conm Kennedy, en la capital dominicano, considerandola como un invento que complica el tránsito, al igual que el abuso de no doblar en la 27 de Febrero con Maximo Gomez, desde el Oeste al Este en la ciudad.
ITO HABLANDO DE REFORMA PARA MAS RECURSOS
Este domingo el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Victor Ito Bisonó, reveló que el gobierno necesita más recursosw para ser invertidos en obras de infraestructuras y para gasto de capital, recursos que deben provenir de una reforma. De inmediato, la gente comenzó a preguntar: ¿otra reforma fiscal?
COPIMECOM reclama mantener exenciones para pequeños constructores
La Confederación de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (COPYMECON) instó al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) a que mantenga las exenciones para los pequeños y medianos constructores.
COPYMECON llamó a la dispensa total del pago de tasas por servicios a los proyectos de viviendas de bajo costo, en especial aquellos desarrollados por micro, pequeñas y medianas empresas constructoras.
El presidente de COPYMECON, Eliseo Cristopher, advirtió que la aplicación de nuevas tasas de tramitación e inspección encarecería el precio final de las moradas.
Alertó que lo anterior afectará a los compradores más vulnerables y limitará la participación de las MIPYMES en el sector.