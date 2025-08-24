Graves problemas encienden mecha de protestas y reclamos en RD, apagones, escandalosas facturas eléctricas, deterioro de calles, falta de aulas y cupos, baja actividad económica, abusos callejeros, delincuencia, precios del pollo y otros alimentos

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Los graves problemas que afectan a la nación multiplican las protestas comunitarias y de otros

sectores de la vida nacional.

La situación se ha agravado tanto que los problemas comenzando con la pela de apagones, precios

del pollo y otros alimentos, como el incremento en el dólar y dificultades con el año escolar,

denunciadas por diferentes organizaciones.

Mientras los dominicanos protestan por la crisis eléctrica y otros problemas, el gobierno espera la entrada al sistema de 600 megas para suministrar más energía.

Ahora se agravan con el anuncio de jornadas de lucha contra las abusivas y escandalosas facturas de Edesur Dominicana en la capital dominicana.

las protestas empañan los logros que el gobierno dice acumuló en los primeros cinco años de

administración del presidente Luis Abinader.

La situación explosiva llegó a un nivel tal que el presidente Luis Abinader y Celso Marranzini,

presidente del Consejo Unificado de las Distribuidoras de Electricidad, pidieron excusas al pueblo

dominicano por los apagones.

El presidente Abinader, quien visitó la Termoeléctrica de Punta Catalina, una obra bombardeada

por los perremeístas en el poder, ahora reconoce la importancia de la generación de energía de las

dos unidades. De seguro que el ex presidente Danilo Medina y el licenciado Rubén Bichara, en

cuya gestión se hizo realidad Punta Catalina, deben estar muy satisfechos con esa visita de

Abinader. Demostrando el tiempo que sin la energía de Punta Catalina se prende el país con

protestas comunitarias el sector comercial y otros sectores productivos.

EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad no solo alarman y perjudican la economía nacional lo de los apagones y lo del

dólar, sino muchos productos más caros, altas tasas de interés, crisis en las provincias productoras

de cerdos, banano y otros renglones.

La ralentización en la economía

El mensaje que envían al gobierno y al PRM las protestas contra los apagones

¿Gobierno pensando en una reforma fiscal?

El dólar a RD$ 62.40 el 19 de agosto pasado

Incumplimiento de muchas promesas electorales

La revelación de que el gobierno encabezado Abinader ha tomado prestado más de RD$ 27 mil

millones de dólares

Protestas de enfermeras y bioanalistas reclamando reivindicaciones

La nación reclamando que se le ponga fin a la invasión haitiana

A la competencia desleal del comercio comercio chino a empresas dominicanas

Rechazo a la tala de árboles por una empresa minera en Cotuí

AL saqueo de los ríos por parte de areneros

A la tala de árboles en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte

Al crimen de la extracción de arena en Montecristi

Daños al Cinturón Verde de Santo Domingo

Daños de la delincuencia

Muchos funcionarios en campaña política electoral, criticados por la sociedad

Jaime Aristy Escuder, prestigioso economista y académico, analizando el dilema del Banco Central

con la reducción en la tasa de interés y moderar el ritmo de depreciación del peso dominicano

La falta de dinero en las calles

El choque Abinader-Danilo-Leonel por diferentes críticas opositoras al gobierno

Rechazo al intento de encarecer el costo del seguro de vehículos

El ex presidente Leonel Fernandez denunciando que “el gobierno ha condenado al pueblo a comer

cocote, molleja, pata y asadura”

Los apagones y la promesa del gobierno de que entrarán al sistema eléctrico 600 megas en los

próximos cinco meses

El incremento en las enfermedades cardiovasculares y la falta de cobertura expuesta en la prensa

dominicana

La inversión pública disminuyendo 12.3% en los primeros siete meses del 2025

Los RD$ 300 mil millones de intereses de la deuda que hay que pagar en 2025 y el pronóstico de

RD$ 322 mil millones en el 2026

La JCE con un proyecto de cedulación que costaría al Estado RD$ 6 mil millones, economistas

proponiendo su posposición

La libra de chicharrón entre RD$ 429.00 y RD$ 550.00

Del negocio de la picalonga en expansión en RD

Miles de médicos y otros profesionales desempleados

Alza reciente en el GLP y el gasoil en momentos en que el precio del petróleo disminuye

Encarecimiento record del precio del pollo

El daño de la crisis haitiana a la economía dominicana

Perdidas de las EDES en ascenso, cercanas al 40%

El desempleo golpeando la juventud

Denuncias de escandalosas facturas eléctricas

La denuncia de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de que faltan unas 7,000 aulas en el

nuevo año escolar

El poco crecimiento de las exportaciones

El creciente rechazo a la fusiónde dosministerios de Educación

Inseguridad en San Cristóbal y otras provincias

El daño de las invasiones de terrenos privados

El dólar a RD$ 62.93 el domingo 24 de agosto de 2025

Falta de agua potable en muchas comunidades

Dos atracos en la zona turística de La Altagracia

Subsidios escandalosos insostenibles para las finanzas públicas, lo que junto al elevado gasto

corriente golpean el gasto de capital

Quiebra de negocios

La aprobación de un festival leyes al vapor

Bajo crecimiento en el PIB, comparado con lo de años anteriores, que crecía 5% anual

Cierre de negocios en El Conde y otros lugares de RD

La exclusión de las tres causales del Código Penal, luego de promesas electorales antes de los

comicios generales del 2020

Exagerado gasto corriente y muy mínimo gasto de capital

Dependencias del gobierno botando altas sumas de dinero en gasto improductivo

Cinco años reconstruyendo la autopista Duarte

Retrasos en la construcción de otras importantes obras

A pesar del 4% para la educación, no terminan la construcción de escuelas

Retraso en el pago de salarios en una importante institución del Estado, caso que sonó en una

reciente rueda de prensa del presidente Luis Abinader

La urgente necesidad de instalación de nuevas plantas generadoras de energía y de un sistema de

cobro de la energía

También, el deterioro de calles, avenidas y otras vías

Un obispo diciendo que “se ha perdido el valor de la palabra empeñada”

Violencia policial y muertes extrajudiciales que contradicen la reforma policial

Calibraje de motores, un peligro muy grande

La represión contra dos coroneles con un sonado caso que debería ser investigado profundamente

por el Ministerio Público y la justicia

Miles de motocicletas circulando en las calles sin placas, muchas de estas manejadas por policías

Hijos de papi y mami manejando temerariamente y haciendo ceritos en las calles

Militares, motoconcochistas, deliverys, militares y policías circulando por elevados y túneles

Asaltos en diferentes puntos del país

PARO DE PROFESORES OBLIGO PACTAR ALZA SALARIAL

Un paro de profesores de la UASD obligó a pactar un alza salarial.Esa paralización afectó docencia, perjudicando a más de 170 mil estudiantes.

FALTA DE CUPO EN ESCUELAS

La falta de cupo en las escuelas es otro problema del país finalizando el mes de agosto 2025, lo que se agrava con el deterioro de centros educativos que dificultan el inicio del año escolar.

Según la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Higuey las condiciones precarias afectan 31 centros educativos, un obstáculo al inicio del año escolar.

Otros elementos que afectan al país son el déficit de aulas y materiales educativos.

Una denuncia de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sobre La falta de aulas prometidas y el estado de la infraestructura de la Escuela Don Bosco en Moca, donde suspendieron temporalmente la tanda extendida

PROTESTA EN NAJAYO ARRIBA CONTRA MINERIA

Hace poco se conoció el rechazo a la explotación minera en Najayo Arriba contra una explotación minera.

Detalles de ese rechazo apareció en las redes sociales con lo publicado por Telesancris en Instagram: «Najayo Arriba dice NO a DOCALSA: Protestan contra la explotación minera y defienden su derecho a un medio ambiente sano San Cristóbal, R.D. – Este sábado 2 de agosto, residentes del sector Najayo Arriba realizaron una masiva protesta pacífica para rechazar la instalación y operaciones de la empresa minera DOCALSA, a la que acusan de intentar iniciar la explotación de piedra caliza en terrenos próximos a zonas habitadas, sin contar con la debida aprobación social ni respeto a la normativa ambiental vigente. Bajo el lema: “Unidos por un medio ambiente sano y saludable, no a la explotación minera. NO DOCALSA en Najayo Arriba. Unidos por la preservación de un Najayo Arriba verde. Somos Eco-Héroes.” los manifestantes portaron pancartas, camisetas y consignas que reiteraron su compromiso con la defensa de los recursos naturales, el agua, el aire y la salud de las futuras generaciones.»

REALIDAD EN LA INDUSTRIA DOMINICANA

La Encuesta de Coyuntura Industrial de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) revela el bajo nivel de actividad económica y el peso de la carga triutaria en el segundo trimestre de 2025, dos factores que más afectaron la industria dominicana.

Otros factores que aparecen en esa encuesta son la competencia desleal, el costo y el suministro de la energía electrica, la carga laboral, el precio de los combustribles y el tipo de cambio, inciden en la comnpetividad.

Para el analisis de la competitividad industrial se toman en cuenta los siguientes factores:

El bajo nivel de actividad económica, costo de materias primas, carga tributaria, comptencia de productos importados, competencia desleal, costo y suministro de energía eléctrica, carga laboral, tipo de cambio, precios de los combustibles, costo y acceso al financiamiento, disponibilidad y calidad de los recursos humanos en el mercado, transpporte marítimo y terrestre, permisología, contrabando y procedimientos aduanales.

HIPOLITO MEJIA

El ex presidente Hipólito Mejia atribuye la crisis energética que castiga a los dominicanos a la negligerncia de todos los gobiernos.

CUESTIONAN MEDIDA

Ciudadanos cuestionan, protestan por la medida que prohibe el giro a la izquierda en la avenida Máximo Gomez conm Kennedy, en la capital dominicano, considerandola como un invento que complica el tránsito, al igual que el abuso de no doblar en la 27 de Febrero con Maximo Gomez, desde el Oeste al Este en la ciudad.

ITO HABLANDO DE REFORMA PARA MAS RECURSOS

Este domingo el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Victor Ito Bisonó, reveló que el gobierno necesita más recursosw para ser invertidos en obras de infraestructuras y para gasto de capital, recursos que deben provenir de una reforma. De inmediato, la gente comenzó a preguntar: ¿otra reforma fiscal?

COPIMECOM reclama mantener exenciones para pequeños constructores

La Confederación de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (COPYMECON) instó al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) a que mantenga las exenciones para los pequeños y medianos constructores.

COPYMECON llamó a la dispensa total del pago de tasas por servicios a los proyectos de viviendas de bajo costo, en especial aquellos desarrollados por micro, pequeñas y medianas empresas constructoras.

El presidente de COPYMECON, Eliseo Cristopher, advirtió que la aplicación de nuevas tasas de tramitación e inspección encarecería el precio final de las moradas.

Alertó que lo anterior afectará a los compradores más vulnerables y limitará la participación de las MIPYMES en el sector.