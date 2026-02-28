- Publicidad -
Gobierno mantiene precios de combustibles esenciales

PERIODICO PRIMICIAS28 de febrero de 2026
Santo Domingo, D. N.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno asignó un subsidio de RD$188 millones para mantener los precios de los combustibles esenciales durante la semana del 28 de febrero al 6 de marzo 2026, con el objetivo de proteger a la población yproducción nacional.

 

En ese orden, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$3.57 por galón; la gasolina Regular con RD$2.87; el gasoil Regular con RD$17.64, y el gasoil Óptimo conRD$18.87,

 

Precios de los combustibles

 

Para la semana del 28 de febrero al 6 de marzo 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

 

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$205.65 por galón; sube RD$3.04.

Kerosene, RD$238.40 por galón; sube RD$3.10.

Fueloil #6, RD$147.72 por galón; sube RD$2.53.

Fueloil 1%S, RD$165.33 por galón; sube RD$2.31.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3  ; mantiene su precio.

 

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$61.37, de las publicaciones diarias del Banco Central.

