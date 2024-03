Fondo Agua Santo Domingo celebra logros

Al cierre del 2023, FASD reportó intervenciones en 1,106.30 hectáreas en las cuencas Ozama, Haina y Nizao, contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, sobre Agua Limpia y Saneamiento.

Santo Domingo, R.D. -. En un esfuerzo por destacar la importancia del agua en la promoción de la paz y la sostenibilidad, el Fondo Agua Santo Domingo (FASD) se sumó a la celebración del Día Mundial del Agua con una jornada especial en la microcuenca Haina-Duey, en Villa Altagracia.

Este evento, alineado con el lema global «Agua para la Paz» de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), congregó a socios y colaboradores para discutir sobre la gestión y conservación del agua.

Durante la jornada, se presentaron los logros y desafíos del FASD, una entidad comprometida con la gestión sostenible del agua. El viceministro de Recursos Forestales, José Elías González, y el presidente de FASD, Roberto Herrera, destacaron la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para asegurar un futuro donde el acceso equitativo al agua sea una realidad.

Al cierre del 2023, FASD reportó intervenciones en 1,106.30 hectáreas en las cuencas Ozama, Haina y Nizao, contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 sobre Agua Limpia y Saneamiento. Con acciones de mantenimiento en 1,015.32 hectáreas y la siembra de 1,341,140 plantas, el fondo ha beneficiado directamente a 483 comunitarios y de manera indirecta a 1,932 personas. Además, se han realizado 25 actividades de reforestación y 56 capacitaciones, impactando a más de 500 personas.

En el evento, el Sistema Coca-Cola, compuesto por la Compañía Coca-Cola y Bepensa Dominicana, como miembros fundadores del Fondo, mostraron resultados de su programa “Agua por el Futuro”, un proyecto con 11 años de trayectoria que, en alianza con The Nature Conservancy, trabaja desde el 2013 en la intervención de microcuencas en el país, con el objetivo de reabastecer a la naturaleza el 100% del agua utilizada en sus productos.

Además, se realizó una siembra simbólica de árboles de cacao, resaltando no solo el valor ambiental de esta acción, sino también su impacto económico, considerando los precios actuales del cacao en el mercado. Esta actividad simboliza la interconexión entre la gestión del agua, la conservación ambiental y el desarrollo económico sostenible.

La participación de figuras clave como Carlos García de The Nature Conservancy, Tomás Santos Hernández, líder comunitario, y Patricia Abreu, directora ejecutiva de FASD, entre otros, enfatizó la importancia de la colaboración multisectorial en la gestión del agua.

El Fondo Agua Santo Domingo, desde su creación en 2015, ha sido un actor fundamental en la promoción de la gestión sostenible del agua en la República Dominicana y otros países latinoamericanos. Con el apoyo de instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CAASD, CEDAF, ECORED, The Nature Conservancy, Compañía Coca-Cola, Bepensa Dominicana y otros, FASD ha logrado impactos significativos en la conservación del agua.

Sobre Fondo Agua Santo Domingo

El Fondo Agua Santo Domingo, creado por la iniciativa de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, busca promover la gestión sostenible del agua y su conservación, no solo en Santo Domingo, sino también en otros países latinoamericanos donde la Alianza tiene presencia, como México, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú y Brasil. Fundado el 12 de mayo de 2015, este organismo cuenta con el respaldo de diversas instituciones clave como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), The Nature Conservancy (TNC), Fundación Propagas INC., Coca-Cola Company y Bepensa Dominicana, Fundación Universitaria Pedro Henríquez Ureña (FUDPHU), PRONATURA, Fundación Popular, Fundación Sur Futuro y Grupo Universal.

Cortésmente,