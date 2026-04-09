FL Technics dará servicio a las aeronaves de JetBlue en el nuevo centro de aviación de Punta Cana

Abril 9, 2026. , proveedor global de soluciones de mantenimiento aeronáutico ha llegado a un acuerdo para prestar servicios a las aeronaves de FL Technics , proveedor global de soluciones de mantenimiento aeronáutico ha llegado a un acuerdo para prestar servicios a las aeronaves de JetBlue en su futura planta de en Punta Cana. Este nuevo contrato demuestra el compromiso de ambas compañías con el fortalecimiento de sus operaciones en la República Dominicana. El acuerdo representa un hito clave a medida que la nueva planta de FL Technics se acerca a su finalización y subraya la creciente importancia de Punta Cana para la aviación en la región.

Plan estratégico para desarrollar Punta Cana como centro de MRO

La nueva planta de FL Technics en la República Dominicana es una inversión conjunta de 70 millones de dólares con Grupo Puntacana, empresa líder en turismo y desarrollo financiero. Esto representa un importante avance tanto para la aviación local como para la región del Caribe en general.

La infraestructura se está construyendo en tres fases para aumentar gradualmente la capacidad. Inicialmente, la planta creará alrededor de 300 empleos técnicos y de apoyo especializados, con planes para añadir hasta 2000 puestos en los próximos años.

Se espera que la planta de Punta Cana preste servicios tanto a aerolíneas como a empresas de arrendamiento de aeronaves, mejorando la eficiencia operativa y apoyando altos estándares de confiabilidad en toda la región. Al establecer un centro integral de mantenimiento pesado junto a uno de los aeropuertos más transitados del Caribe, esta alianza busca reducir la necesidad de que las aerolíneas envíen sus aeronaves fuera de la región para su mantenimiento, ahorrando tiempo y recursos.

“Para cada nuevo cliente, el primero es realmente especial. Siempre será recordado como la primera aerolínea que confió en nosotros con su activo más valioso: sus aeronaves”, afirma Žilvinas Lapinskas, CEO de FL Technics Group. “Esto es más que un contrato; es una cuestión de confianza y responsabilidad. Por eso me complace enormemente que nuestro primer cliente en Punta Cana sea JetBlue, un socio innovador, altamente eficaz y comprometido con la calidad, y una de las aerolíneas más confiables de la región. Compartimos los mismos valores y vislumbramos un futuro sólido y prometedor”.

Apoyo al crecimiento de la industria

El acuerdo con FL Technics demuestra el continuo apoyo de JetBlue a la aviación en la República Dominicana, uno de los mercados clave de la aerolínea. Con acceso local a servicios de mantenimiento, la aerolínea puede programar inspecciones y reparaciones de manera más eficiente y centrarse en operaciones seguras y confiables para sus clientes. JetBlue transporta más pasajeros entre Estados Unidos y la República Dominicana que cualquier otra aerolínea.

Esta iniciativa también se alinea con los esfuerzos de JetBlue por impulsar el crecimiento de la industria y promover el desarrollo a largo plazo de la aviación en el Caribe. Al permitir el mantenimiento de las aeronaves más cerca de sus rutas, la instalación beneficia tanto a las aerolíneas como a las economías locales y a los viajeros.

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Acerca de FL Technics

FL Technics es un proveedor global de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves. La compañía se especializa en mantenimiento base y en línea, repuestos y soporte de componentes, gestión de motores, APU y trenes de aterrizaje, ingeniería aeronáutica integral, capacitación técnica y soluciones de logística aeroespacial. Certificada bajo las normas EASA Parte 145, Parte CAMO, Parte 147, Parte 21 y FAA 145, FL Technics opera instalaciones en Lituania, Indonesia, Oriente Medio y el Reino Unido, con estaciones de servicio en todo el mundo.

FL Technics forma parte de Avia Solutions Group, el mayor proveedor mundial de ACMI (Aeronaves, Tripulación, Mantenimiento y Seguros), con una flota de 187 aeronaves en 6 continentes. El grupo también ofrece una amplia gama de servicios aeronáuticos: MRO (Mantenimiento, Reparación y Revisión), formación de pilotos y tripulaciones, asistencia en tierra y otros servicios aeronáuticos relacionados. Con el respaldo de 14 000 profesionales aeronáuticos altamente cualificados, el grupo es la empresa matriz de más de 250 filiales.

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