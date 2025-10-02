Fitzgerald y Mercedes lideran remontada de Los Prados sobre San Carlos en el TBS Distrito 2025

SANTO DOMINGO, RD.- El refuerzo BJ Fitzgerald y el nativo Eddy Mercedes comandaron una remontada del club Los Prados, que se vieron abajo de hasta 22 puntos, para vencer este miercoles 85-79 a San Carlos, en el primer partido del doble cartel de la octava fecha de competición del 49 TBS Distrito 2025.

Los pradenses se vieron perdiendo de 22 puntos en el tercer período, 64-42, restando 5:17 por jugarse, luego que el sancarleño Eddy Polanco encestara un lance desde el arco de tres.

A partir de ahí vino la embestida de Los Prados en una ofensiva que tuvo como protagonista por excelencia al refuerzo norteamericano BJ Fitzgerald, quien anotó 29 puntos en el partido y atrapó 11 rebotes para un doble-doble, y de igual manera al nativo Mercedes (Chiquito Irving) con 23 tantos, seis balones capturados y repartió cuatro asistencias.

Kelvin Ramírez tuvo nueves unidades y siete atrapadas.

Por los chicos de las Cinco Esquinas, la noche era para el estrellato de Juan Guerrero con cifras dobles de 27 puntos más 14 rebotes hasta que pasó lo inesperado, le viraron el marcador y ganaron Los Prados.

Otros que aportaron por los vencidos fueron Eddy Polanco con 13 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, y Anyeuri Castillo aportó siete dígitos.

Los sancarleños ganaron el primer tiempo 27-20 y el segundo 20-19 para irse al descanso de medio termino arriba de ocho, 47-39.

Los Prados, en el tercer parcial comenzó a dar vestigio del final recuperándose de la desventaja de ocho tantos de la primera mitad y cerraron ganándolo 22-20, aunque en la pizarra aún perdían, 67-61.

Pero en el último trayecto, la recuperación fue total y Los Prados dominaron de 12, 24-12, y sellaron el marcador a su favor 85-79.

La victoria coloca a Los Prados y San Carlos en situación pareja con registro de 2-2, en el grupo A.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del viernes

El TBS Distrito 2025 continuará este viernes con una doble cartelera correspondiente a la serie regular y que retoma los partidos intergrupos, en la novena fecha de competición.

A las 7:00 de la noche, se miden los clubes Huellas del Siglo versus El Millón, y a las 9:00, San Carlos ante Bameso.