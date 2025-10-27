Felipe Payano recuerda legado de Wichie García Saleta

El miembro electo de la Dirección Política y miembro titular de la Secretaría de Deportes de la Fuerza del Pueblo, Felipe Payano, ponderó en su justa dimensión la figura del inmortal del Deporte, Wichie García Saleta, quien este sábado, habría cumplido 100 años de nacimiento.

“Don Wichie dejó un gran legado al deporte nacional, la organización y montaje de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1974, él fue uno de los grandes ideólogos y en ese momento, el país dio un gran salto cuantitativo y cualitativo en el deporte, sufriendo una gran transformación hacia la masificación”, dijo Payano, quien fue ministro de Deportes (2004-2012).

Recordó que García Saleta, nació un día como ayer sábado, 25 de octubre de 1925, fue un dirigente visionario y el principal responsable de que la República Dominicana consiguiera la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de Panamá en 1970. En el 1974 se montaron los Juegos en Santo Domingo.

Apuntó que siempre ha tenido una excelente relación con la familia de Wichie García Saleta, con sus hijos, todos profesionales que honran su apellido y tienen una gran credibilidad social.

Fue un puntual en la construcción del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el mayor complejo deportivo del país.

García Saleta, “Padre del Olímpico” falleció en el 2004, dejando un legado de compromiso, honestidad y entrega al deporte nacional.

Payano declaró que el presidente Leonel Fernández en el 2008 en honor a Wichie García Saleta el gobierno le colocó el nombre de la estación de la Linea-2, ubicada entre la avenida Ortega y Gasset esquina John K. Kennedy, honra la figura

“También al edificio administrativo del Ministerio de Deportes, la segunda planta de la entidad, fue bautizada con el nombre de García Saleta, por su legado y gran trayectoria en el deporte nacional como gran propulsor”, añadió Payano.

