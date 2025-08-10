ExpoHogar Banreservas 2025 aprueba financiamientos por más de RD$7,000 MM
Unas 1,362 propiedades, la mayoría viviendas, fueron adquiridas en todo el territorio, con
atractivas tasas de interés desde 7.84%
La principal feria inmobiliaria de República Dominicana, ExpoHogar
Banreservas 2025, cerró con financiamientos superiores a los RD$7,000
millones, luego de depurar solicitudes de financiamientos que superaron los
RD$30,000 millones.
Durante la feria celebrada todo el mes de julio se financiaron unas 1,362
propiedades en todo el territorio, la mayoría de ellas viviendas, con
atractivas tasas de interés desde 7.84%, dinamizando el sector construcción
y toda su cadena de valor.
En la ExpoHogar se recibieron unas 6,850 solicitudes, informó la institución
bancaria. Las 1,362 propiedades adquiridas están distribuidas de la forma
siguiente: 1,220 viviendas, 70 solares y 72 locales comerciales.
Samuel Pereyra, presidente ejecutivo de Banreservas, dijo que esta feria
representa el principal impulso a la construcción en República Dominicana y
un ejemplo de confianza y seguridad para los adquirientes que sueñan con
comprar una propiedad en su tierra natal.
“ExpoHogar Banreservas se ha convertido en el principal motor para
impulsar al sector construcción, garantizando su dinamismo y el desarrollo
de la economía dominicana. Asimismo, promueve que cada día más
dominicanos cumplan el sueño de adquirir un techo propio”, expresó al
evaluar los resultados de esta edición de la expo.
El ejecutivo bancario resaltó el respaldo que el pueblo dominicano le brinda
a esta feria y la confianza que tienen los ciudadanos en los productos y
servicios de Banreservas, atributos que han convertido a la institución
financiera en el principal banco de la República Dominicana y la región del
Caribe.
Cabe destacar que en el presente año Banreservas ha realizado varias ferias
inmobiliarias, como las de España, New York y Lawrence, a través de las
cuales cientos de dominicanos residentes en el exterior adquirieron
inmuebles en toda la geografía nacional, con financiamientos superiores a
los RD$4,000 millones.
El Banco de Reservas se ha consolidado como la entidad financiera de mayor
respaldo al sector construcción, permitiendo que miles de dominicanos
adquieran un techo propio, con lo cual contribuye a reducir
significativamente el déficit habitacional en República Dominicana.