ExpoHogar Banreservas 2025 aprueba financiamientos por más de RD$7,000 MM

Unas 1,362 propiedades, la mayoría viviendas, fueron adquiridas en todo el territorio, con

atractivas tasas de interés desde 7.84%

La principal feria inmobiliaria de República Dominicana, ExpoHogar

Banreservas 2025, cerró con financiamientos superiores a los RD$7,000

millones, luego de depurar solicitudes de financiamientos que superaron los

RD$30,000 millones.

Durante la feria celebrada todo el mes de julio se financiaron unas 1,362

propiedades en todo el territorio, la mayoría de ellas viviendas, con

atractivas tasas de interés desde 7.84%, dinamizando el sector construcción

y toda su cadena de valor.

En la ExpoHogar se recibieron unas 6,850 solicitudes, informó la institución

bancaria. Las 1,362 propiedades adquiridas están distribuidas de la forma

siguiente: 1,220 viviendas, 70 solares y 72 locales comerciales.

Samuel Pereyra, presidente ejecutivo de Banreservas, dijo que esta feria

representa el principal impulso a la construcción en República Dominicana y

un ejemplo de confianza y seguridad para los adquirientes que sueñan con

comprar una propiedad en su tierra natal.

“ExpoHogar Banreservas se ha convertido en el principal motor para

impulsar al sector construcción, garantizando su dinamismo y el desarrollo

de la economía dominicana. Asimismo, promueve que cada día más

dominicanos cumplan el sueño de adquirir un techo propio”, expresó al

evaluar los resultados de esta edición de la expo.

El ejecutivo bancario resaltó el respaldo que el pueblo dominicano le brinda

a esta feria y la confianza que tienen los ciudadanos en los productos y

servicios de Banreservas, atributos que han convertido a la institución

financiera en el principal banco de la República Dominicana y la región del

Caribe.

Cabe destacar que en el presente año Banreservas ha realizado varias ferias

inmobiliarias, como las de España, New York y Lawrence, a través de las

cuales cientos de dominicanos residentes en el exterior adquirieron

inmuebles en toda la geografía nacional, con financiamientos superiores a

los RD$4,000 millones.

El Banco de Reservas se ha consolidado como la entidad financiera de mayor

respaldo al sector construcción, permitiendo que miles de dominicanos

adquieran un techo propio, con lo cual contribuye a reducir

significativamente el déficit habitacional en República Dominicana.