Escritor español Ignacio Ramonet dictará en el país conferencia “Democracia frente a los efectos de la manipulación informática”

Santo Domingo.- El destacado periodista, pensador y escritor español Ignacio Ramonet dictará la conferencia-panel "Democracia frente a los efectos de la manipulación informática", donde analizará el impacto de la desinformación mediática en la era digital.

La actividad es organizada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y se impartirá este martes 4 de noviembre, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Auditorio de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), la cual contará con la participación del escritor y catedrático Andrés L. Mateo y la politóloga Rosario Espinal.

Ramonet ha ofrecido conferencias recientes en las que aborda temas como la policrisis mundial y las consecuencias de la era digital, así como la información y la manipulación mediática en el contexto de la inteligencia artificial.

Esta conferencia es parte de los esfuerzos del Indotel de concienciar a la ciudadanía sobre el impacto negativo de las noticias falsas, así como promover el uso razonable de las redes, ya que un 62 % del contenido que se divulga en estas plataformas digitales es falso.

Ignacio Ramonet es uno de los pensadores más lúcidos de los últimos tiempos. Instalado en París, Francia, sociólogo y semiólogo, catedrático de Teoría de la Comunicación y sagaz periodista, su forma de mirar e interpretar la modernidad y, por extensión, la globalización, hace de sus ideas un punto de inflexión necesario contra el pensamiento dominante.

Ignacio Ramonet.

