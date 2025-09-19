En Monte Plata exigen terminación de la carretera Chirino-La Ceiba

MONTE PLATA.-Los sectores productivos, líderes comunitarios, religiosos y educativos del distrito municipal Chirino, de esta provincia, amenazaron hoy con emprender un plan de lucha para exigir la terminación de una carretera que está impidiendo el normal desenvolvimiento de sus actividades.

El sacerdote Julian de la Cruz, párroco de Chirino, afirmó que la carretera Chirino-La Ceiba “es vital para el futuro de nuestras familias”.

Hablando en representación de Chirino, el sacerdote tiene que la obra está terminada en un 60% y lleva más 3 meses paralizada, generando malestar, frustración y serias preocupaciones en toda la población.

Dijo que “lo más indignante es que un tramo de apenas 2.5 kilómetros, comprendido desde el Liceo Genaro Soriano Guzmán, pasando por la Escuela Primaria Salomé Guzmán Ortiz, hasta el cruce en el Batey, está listo para asfaltar desde hace más de 90 días”.

Indicó que, sin embargo, la obra no avanza y se ha convertido en una nube permanente de polvo que enferma a estudiantes y mantiene alarmada a la comunidad cada vez que circula un vehículo.

“Hemos decidido coordinar una serie de acciones de lucha pacífica con el propósito de exigir al Estado la conclusión inmediata de esta vía, que simboliza desarrollo, esperanza y mejores condiciones de vida para miles de familias de la zona”, dijo el sacerdote.

“Chirino no se rinde; nuestra voz seguirá reclamando lo que por derecho nos corresponde”, insistió y llamó a los chirineros que residen fuera de esa comunidad a unirse a la lucha por mejores condiciones de vida para sus habitantes.