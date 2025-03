El programa GMT de Cervecería nuevamente abre sus puertas a jóvenes profesionales

Santo Domingo.- Cervecería Nacional Dominicana anunció la más reciente edición de su programa Talento Cervecería con su variante Graduate Management Trainee (GMT), que por más de diez años se ha convertido en una oportunidad para que universitarios y jóvenes profesionales desarrollen su potencial dentro de la organización.

Uno de los principales atractivos del GMT, es que es un programa de rotación internacional por las cervecerías de AB InBev en Centroamérica y el Caribe., empresa matriz de Cervecería Nacional Dominicana. Además, la iniciativa, está dirigida a esos jóvenes talentos que sueñan en grande, con no más de 3 años de haber egresado de la universidad.

«Esta iniciativa tiene un significado muy especial para nosotros. A través de ella se han incorporado jóvenes con un espíritu propositivo y de innovación que nos sorprenden. Muchos de ellos han desarrollado todo su potencial aquí, van creciendo con el tiempo. Se siente como si siempre hubieran sido parte de la familia de Cervecería», expresó Carla Reyes, directora de Gente y Gestión de Cervecería Nacional Dominicana.

www.talentocerveceria.com Entre los requisitos para participar se incluyen: ser mayor de edad; ser egresado con un máximo de 3 años de graduado de alguna carrera universitaria o haber finalizado el plan de estudios, nivel de inglés suficiente para comunicarse y desempeñar sus funciones; disponibilidad completa para trasladarse a otros mercados; y se valoran prácticas profesionales previas. Los interesados pueden aplicar hasta el 4 de abril a través de

Iniciativa que cambia vidas

«El Programa GMT resultó para mí la gran oportunidad. Cuando se está saliendo de las aulas universitarias, uno tiene mucho entusiasmo, ganas de proponer, ganas de cambiar las cosas. Pero la mayoría de las empresas no están abiertas a esa posibilidad. Por el contrario, Cervecería Nacional Dominicana apuesta a esas nuevas voces. Me alegra saber que, este año, más jóvenes dominicanos van a tener la misma gran oportunidad que yo tuve de entrar y crecer en la compañía», expresó Delcio Toribio, quien recibió los reconocimientos Young Talent, en 2014, y GMT, en 2016. Actualmente, es el director de Estrategia Comercial en la planta cervecera en Panamá.

«Cuando puse un pie por primera vez en Cervecería, no me lo podía creer. Para mí era sencillamente una de las empresas más grandes del país, mi sueño y el de mucho. Tenía cierto miedo por mi inexperiencia, pero eso desapareció en poco tiempo. Me sentí como en casa, donde mis ideas y mi talento se tomaban tan en cuenta como los de los profesionales con más tiempo aquí. El Programa GMT ha representado un encuentro maravilloso con mi vocación ya la de otros compañeros aquí», expresó Luz Delgado, actual directora de Estrategia Comercial en República. Dominicana, también del GMT 2016.

Más sobre Graduate Management Trainee

Es un programa de rotación internacional para formar a los futuros líderes de nuestra empresa. Está dirigido a esos jóvenes talentos que sueñan en grande y egresaron hace menos de 3 años a la universidad.