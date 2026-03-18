El podcast La Brújula Dominicana estrenó un nuevo episodio: De Boca Chica a la alta cocina española

Barcelona, 17 de marzo. – El podcast La Brújula Dominicana lanzó un nuevo episodio dedicado a destacar el talento dominicano en el exterior, centrado en la trayectoria del chef Reynol Osorio Mojica, nacido en Boca Chica y criado en San Pedro; hoy es reconocido como Mejor Cocinero de Aragón 2025. Posicionándose como una de las promesas de la alta gastronomía en España.

Durante la entrevista, Reynol comparte su recorrido desde sus inicios en República Dominicana hasta su consolidación en la alta cocina española, tras su formación en el Basque Culinary Center y su experiencia en restaurantes de prestigio incluidos aquellos con reconocimiento Michelin.

Actualmente, el talentoso chef lidera El Portal de Albarracín, donde desarrolla una propuesta que fusiona la gastronomía aragonesa con los sabores dominicanos, proyectando la identidad cultural de República Dominicana en el ámbito internacional.

El episodio ya se encuentra disponible en plataformas digitales y forma parte de la apuesta del podcast La Brújula Dominicana por la difusión de historias que visibilizan el impacto de la diáspora dominicana.

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