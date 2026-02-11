- Publicidad -
El Índice Mensual de Actividad Manufacturera se coloca en 51.24

PERIODICO PRIMICIAS11 de febrero de 2026
Volumen de ventas, volumen de producción y empleos explican el
incremento.
Santo Domingo. – En enero de 2026, el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM)
se ubicó en 51. 24, aumentando con respecto al valor del mes anterior (49.1) y subiendo sobre
el umbral de 50. Este comportamiento se debió, fundamentalmente, al incremento en las
variables “ventas”, “producción” y “empleo”.
Este índice está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos,
inventarios y tiempos de entrega.
En enero, tres de las cinco variables mostraron tendencia al alza con relación al mes de
diciembre. “Volumen de ventas” pasó 48.30 a 50.16; “volumen de producción”
pasó de 47.90 a 51.32; “empleo” pasó de 48.04 a 54. 00. En cambio, “inventario de
materias primas” pasó 52.94 a 52.00 , y “plazo entrega suplidores” bajó de 52.94 a
48.00.

Cuadro

Índice Mensual de Actividad Manufacturera Ajustado por Factor Estacional
Enero 2025 – Enero 2026.

Es importante comprender que el IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes
de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero
dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con
relación al anterior, de modo rápido y sencillo. Resultados mayores al umbral de 50
indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al
mes anterior, en cambio, resultados menores indican una menor actividad en relación
al mes anterior.

