El Congreso de los Estados Unidos reconoce a la folklorista y periodista Xiomarita Pérez en la ciudad de New York.

New York: El congresista por el Distrito 13, Adriano Espaillat, reconoció a la folklorista y periodista Xiomarita Pérez, por sus aportes al arte y la cultura dominicana durante más de 50 años de labor ininterrumpida en el país, así como en el exterior. Espaillat destacó la trayectoria de Pérez en el marco de la celebración del 14 aniversario del portal digital Zabalaaldia.

El homenaje a Xiomarita Pérez se efectuó en la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior ubicada, en el 2406 de Ámsterdam Avenue casi esquina 180 St. Institución que dirige el escritor y poeta Rey Andújar, con la presencia de personalidades de la comunidad, políticos y seguidores culturales de la diáspora dominicana en la gran urbe.

“Reconocer a individuos que han hecho contribuciones significativas al arte y la cultura dominicana es importante para celebrar y preservar la riqueza cultural de un país. Xiomarita Pérez, como folklorista y periodista, probablemente haya dedicado una gran parte de su vida al estudio y la promoción de la cultura dominicana, lo que merece ser destacado y apreciado. Este tipo de reconocimientos públicos ayudan a elevar el perfil de aquellos que trabajan incansablemente para mantener viva la herencia cultural de una nación”, dijo el congresista.

“Xiomarita Pérez es una prestigiosa folclorista dominicana, consultora y curadora de contenido folklórico y popular, especializada en música, baile, juegos infantiles, artesanía, expresiones orales, cocina tradicional dominicana (gastronomía) y carnaval. Es la primera directora nacional de Folklore (DINAFOLK) del Ministerio de Cultura (2004-2012), y directora-fundadora de la Escuela Dominicana de Ritmos Folklóricos y Populares (EdoRitmos).

Fue miembro por 27 años del Ballet Folklórico de la UASD, profesora de baile, y coordinadora ejecutiva de la Comisión Nacional de Carnaval. Formó parte del grupo folklórico que participó en la inauguración y clausura de los XII Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe, 1974 y muchos aportes culturales a lo largo de su carrera”, comentó Espaillat en su reconocimiento.

El reconocimiento se realizó en la actividad encabezada por la maestra de baile Xiomarita Pérez, quien presentó la conferencia-charla “Bailar es caminar con la música que estén tocando” en la celebración del 14 aniversario del portal digital Zabala Al Día en la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior.

Cabe destacar que Xiomarita Pérez también fue reconocida por la concejal de la ciudad de New York por el Distrito10, Carmen de la Rosa, y también por el asambleísta del estado de New York por el Distrito 72, Manny de los Santos y por el Instituto Duartiano filial New York, que preside el periodista Adalberto Domínguez.

“Es fundamental que los líderes reconozcan y apoyen a los individuos que están haciendo contribuciones significativas a la cultura y el arte, ya que esto fortalece el tejido cultural y promueve la diversidad y la inclusión en la sociedad”, comentaron los líderes electos.

“Gracias a todos los líderes electos por estas distinciones a mis 56 años de labor cultural en mi país y en el mundo. Me siento muy agradecida con este trato recibido en New York. Gracias a todos por darme tanto apoyo y venir a mi conferencia “Bailar es caminar con la música que estén tocando”, nos divertimos todos y muy pronto estaremos por aquí. Gracias”, dijo Xiomarita Pérez.

Luego del acto protocolar la maestra de bailes y danzas pronunció una conferencia interactiva, en la que fluyó el dinamismo y transmitió su experiencia de la metodología creada por ella y que utiliza su Escuela Dominicana de Ritmos Folklóricos y Populares (EdoRitmos) para bailar con criterio los ritmos populares caribeños.

Estos reconocimientos fueron por su labor de 56 años trabajando a favor del folklore dominicano en la mayoría de sus manifestaciones, a través de charlas, talleres y en medios de comunicación escrita, en donde ha aportado desde hace 37 años con trabajos periodísticos.