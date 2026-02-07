Bagrícola anuncia préstamos en la Feria Agropecuaria 2026

SANTO DOMINGO. –Los préstamos del Banco Agrícola de la República Dominicana, a una tasa preferencial del 6% anual, figuran entre los principales atractivos de la Feria Agropecuaria Nacional 2026, que celebrará el Patronato Nacional de Ganaderos, del 12 al 22 de marzo, en la capital.

Fernando Durán, administrador del Bagrícola, expresó que esos préstamos están a disposición de los productores agropecuarios interesados en comprar equipos, maquinarias, ganado y tecnología, para mejorar la genética de sus reses y mejorar sus fincas.

El funcionario estatal instó a los productores a gestionar desde ahora sus préstamos en las 32 sucursales de esa entidad estatal, en el territorio nacional.

Dijo que esa pronta gestión permitirá que cuando inicie la Feria Agropecuaria 2026, los trámites para optar por esos préstamos estén adelantados.

Durán trató el tema durante la rueda de prensa realizada para anunciar la muestra agropecuaria, celebrada en la sede de la Feria Ganadera.

“El Bagrícola tiene el compromiso de apoyar al productor para que agricultura dominicana siga alcanzando niveles de excelencia, sostenibilidad y rentabilidad para el productor”, manifestó.

El administrador del Bagrícola habló junto al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme; el presidente del Patronato Nacional de Ganadero, José Mallén y el director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), David Herrera, entre otras personalidades.

“Disponemos de fondos para la adquisición de maquinarias, equipos, ganados y tecnología, con tasas especiales y tiempos de repagos especiales”, insistió el funcionario.

Durante 10 días es importante nuestra agropecuaria reunirá a productores, instituciones del sector y público en general.

PIE DE FOTO

1-El administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, habla a junto al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme; el presidente del Patronato Nacional de Ganadero, José Mallén, y el director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), David Herrera, entre otras personalidades.

Visited 1 times, 3 visit(s) today