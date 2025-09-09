Ejecutivos de Scotiabank visitan al presidente ejecutivo de Banreservas

Una delegación de altos ejecutivos de Scotiabank República Dominicana realizó una visita de cortesía al presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, en la que analizaron el importante papel de la banca en el mercado local.

Gonzalo Gil, presidente ejecutivo de Scotiabank República Dominicana; y Jabar Singh, presidente y CEO de Scotiabank Colpatria, fueron recibidos por el doctor Aguilera en la sede principal del Banco de Reservas, ubicada en la avenida Winston Churchill.

Los ejecutivos bancarios compartieron sus experiencias y visiones sobre el futuro de la banca en beneficio de los clientes, y su rol como soporte del desarrollo de la economía nacional, a través del respaldo que ofrece a los diferentes sectores productivos.

Aguilera agradeció la cortesía de Gil y Singh, al considerar que esta visita representa una oportunidad para reforzar los lazos de colaboración y aprovechar nuevas oportunidades que promuevan el desarrollo del sistema financiero dominicano.