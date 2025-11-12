EGEPC siembra 1,600 plantas para fortalecer la protección ambiental en su entorno

Catalina, Provincia Peravia – 11 de noviembre de 2025. Como parte de su programa de gestión ambiental, la EGEPC llevó a cabo una jornada de reforestación orientada a fortalecer la cobertura vegetal en el entorno de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

En esta ocasión, la actividad tuvo dos objetivos principales: repoblar la margen oeste del arroyo Catalina, dentro del área de influencia directa de la empresa, y establecer una barrera biológica de especies de alto crecimiento alrededor de las celdas de depósito de cenizas.

Durante la jornada se sembraron 1,600 plantas, distribuidas en 1,000 de corazón de paloma y 600 de bambú, gestionadas para esta iniciativa a través de la Dirección Provincial Peravia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA). Las especies fueron seleccionadas por su capacidad de reducir la erosión del suelo, mejorar la retención de humedad y contribuir al equilibrio ecológico del entorno.

Del total, 600 plantas fueron sembradas en las proximidades del arroyo Catalina, mientras que el resto se ubicó en la zona perimetral de las celdas de depósito de cenizas.

Con esta acción, la EGEPC reafirma su compromiso con la protección del entorno natural, la mitigación de impactos ambientales y el impulso de prácticas sostenibles en beneficio de las comunidades y ecosistemas de la provincia Peravia.

Sobre la EGEPC

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina es un pilar de la generación energética en la República Dominicana, comprometida con la sostenibilidad y el desarrollo armónico con las comunidades locales. Su operación busca garantizar la estabilidad energética del país, respetando siempre las mejores prácticas ambientales

