EDUCA rechaza suspensión de docencia en Bonao

Santo Domingo, D.N. Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) rechazó este miércoles la paralización de clases en centros educativos del municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.

La organización calificó como inaceptable interrumpir el derecho a la educación de miles de estudiantes, lo que representa un golpe a la equidad y a la calidad del sistema educativo.

Al respecto, Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de EDUCA, subrayó que las aulas no deben convertirse en escenarios de disputas políticas, personales o gremiales. Recordó que la escuela debe ser un espacio protegido, enfocado en el aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos.

En ese sentido, Sosa hizo un llamado a la dirigencia magisterial a actuar con responsabilidad y a priorizar el interés superior de los niños, conforme lo establecen las leyes y compromisos internacionales.

«La educación no puede ser rehén de conflictos ajenos a su propósito fundamental,» expresó Sosa, reiterando el compromiso de EDUCA con una educación pública de calidad, inclusiva y continua.

«Los estudiantes de Bonao merecen estar hoy en las aulas, recibiendo clases sin interrupciones ni demoras.»

Añadió que “la garantía del derecho a la educación está por encima de cualquier interés particular o coyuntura circunstancial.”