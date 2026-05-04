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Eléctricas

Edesur inicia construcción de tres modernas subestaciones eléctricas en SDO y Haina

Las obras, que cuentan con financiamiento del BID, contemplan una inversión de RD$3,140 millones

PRIMICIAS DIGITAL4 de mayo de 2026
2 2 minutos de lectura

La distribuidora inicia la segunda fase de su Plan de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Técnicas en Distribución

Edesur Dominicana inició la construcción de tres modernas subestaciones eléctricas en Engombe y Herrera, en Santo Domingo Oeste, y en Haina, San Cristóbal, que contemplan una inversión de RD$3,140 millones (US$51.32 millones).

Con estas obras la distribuidora pone en marcha la segunda fase de su Plan de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Técnicas en Distribución.

Estos trabajos tienen como objetivo aumentar la eficiencia operativa, contribuyendo a la reducción de las pérdidas técnicas y al incremento de la continuidad y calidad del abastecimiento; así como ampliar la capacidad instalada para atender el crecimiento de la demanda en el sistema de distribución eléctrica de la empresa.

Con estas subestaciones se añadirán 240 megavoltioamperios (MVA) a la capacidad instalada del sistema. Las infraestructuras, que manejarán niveles de tensión de 138/12.5 kilovoltios, contarán con mecanismos de protección y automatización de última generación, aportando mayor confiabilidad a la red eléctrica.

Las tres nuevas instalaciones estarán ubicadas, una en la avenida Prolongación 27 de Febrero, sector Engombe; otra en los terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera, en la Avenida Luperón, en Santo Domingo Oeste y una en la Carretera Sánchez Vieja, Haina, San Cristóbal.

Con estas construcciones se beneficiarán casi 436,000 clientes de las citadas demarcaciones, caracterizadas por una alta incidencia de instituciones y comercios de gran demanda energética.

Entre las zonas impactadas de forma directa e indirecta figuran Engombe, Manoguayabo, La Altagracia y Buenos Aires de Herrera, La Rosa, Loyola, Galaxia, Villa Aura y Las Caobas, en Santo Domingo Oeste.

También, Los Prados, Ciudad Moderna, San Gerónimo, La Castellana y Las Praderas, en el Distrito Nacional y el Municipio de Haina, en San Cristóbal.

Estos proyectos forman parte del Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Eléctricas en Distribución suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de US$155 millones.

Dicho programa abarca la construcción y habilitación de nuevas subestaciones, la repotenciación y adecuación de subestaciones existentes, la reconducción y expansión de troncales de las redes asociadas y el mejoramiento de la automatización y el control de la operación de la red.

Las nuevas infraestructuras forman parte del compromiso de Edesur Dominicana de continuar realizando las inversiones que requiere el sistema para garantizar la estabilidad y la continuidad del servicio eléctrico, reducir la incidencia de averías y contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios.

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