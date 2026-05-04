Edesur Dominicana desarrollará amplio programa de rehabilitación y modernización de redes eléctricas en Barahona

Con el objetivo de modernizar las redes eléctricas, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en Barahona, Edesur Dominicana invertirá 669 millones de pesos (más de 11,037 millones de dólares).

Las adecuaciones permitirán mejorar la calidad de vida de miles de clientes y normalizar a cientos de usuarios del servicio eléctrico.

Los proyectos contemplan, en una primera fase, la reconstrucción del ramal que distribuye la energía desde la subestación de Vicente Noble y alimenta el circuito eléctrico VNOB101. Estas obras se realizarán con fondos propios y una inversión estimada de 58 millones de pesos (unos 957 mil dólares).

En una segunda fase, se ejecutará un proyecto de rehabilitación de redes y normalización de usuarios, que cuenta con un presupuesto ascendente a US$10,080,540.00. Las adecuaciones forman parte del Programa de Rehabilitación de Redes y Reducción de Pérdidas que financia el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Como parte de esta segunda fase se construirán 53 kilómetros de media tensión y 29 kilómetros de redes de baja tensión.

Los trabajos incluyen la instalación de redes eléctricas blindadas, de 1,960 luminarias LED, de sistemas de medición en fachada y de Módulos de Medición Concentrados en Altura (MCA).

Adicionalmente, en esta segunda fase se izarán 258 postes de concreto para reemplazar estructuras improvisadas y en mal estado. También, se instalará un equipo de regulación inteligente para estabilizar el voltaje, a fin de llevar un servicio más estable y seguro, a la vez que se responde al crecimiento comercial y residencial en la zona.

Estas mejoras beneficiarán a residentes en los municipios Monserrat y Tamayo, en Bahoruco, específicamente las comunidades Hato Nuevo, El Cacique, Alto de las Flores, Los Charquitos, San José La Cuaba y Villa Liberación.

En Barahona, serán impactados positivamente los clientes de los municipios El Peñón y Fundación en los sectores La Cuchilla, La Cu y Barrio Nuevo. Además, los usuarios residentes en los sectores Rincón Cayao, La Salvia y Jerusalén, en Palo Alto y Jaquimeyes.

Estas acciones permitirán una red más confiable, con mayor capacidad de respuesta y mejor gestión del suministro, beneficiando directamente a las comunidades con un servicio más eficiente y seguro.

Las obras fueron anunciadas durante un encuentro de ejecutivos de Edesur ante autoridades municipales y líderes comunitarios de la zona.

Este programa de inversión y modernización de las redes de distribución contribuye a la sostenibilidad comercial de la distribuidora, a mejorar la calidad y la continuidad del servicio y a reducir las pérdidas de energía.

El objetivo principal del programa es el fortalecimiento integral del sistema de distribución eléctrica de Edesur Dominicana, mediante la modernización y rehabilitación de la infraestructura existente, con el propósito de elevar los niveles de calidad, confiabilidad y continuidad del suministro de energía a los clientes ubicados en las zonas de influencia del programa.

Visited 1 times, 1 visit(s) today