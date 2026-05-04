Edesur Dominicana desarrollará amplio programa de rehabilitación y modernización de redes eléctricas en Barahona
Las acciones de la empresa distribuidora de electricidad abarcan la sustitución de 258 postes en mal estado.
Con el objetivo de modernizar las redes eléctricas, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en Barahona, Edesur Dominicana invertirá 669 millones de pesos (más de 11,037 millones de dólares).
Las adecuaciones permitirán mejorar la calidad de vida de miles de clientes y normalizar a cientos de usuarios del servicio eléctrico.
Los proyectos contemplan, en una primera fase, la reconstrucción del ramal que distribuye la energía desde la subestación de Vicente Noble y alimenta el circuito eléctrico VNOB101. Estas obras se realizarán con fondos propios y una inversión estimada de 58 millones de pesos (unos 957 mil dólares).
En una segunda fase, se ejecutará un proyecto de rehabilitación de redes y normalización de usuarios, que cuenta con un presupuesto ascendente a US$10,080,540.00. Las adecuaciones forman parte del Programa de Rehabilitación de Redes y Reducción de Pérdidas que financia el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Como parte de esta segunda fase se construirán 53 kilómetros de media tensión y 29 kilómetros de redes de baja tensión.
Los trabajos incluyen la instalación de redes eléctricas blindadas, de 1,960 luminarias LED, de sistemas de medición en fachada y de Módulos de Medición Concentrados en Altura (MCA).
Adicionalmente, en esta segunda fase se izarán 258 postes de concreto para reemplazar estructuras improvisadas y en mal estado. También, se instalará un equipo de regulación inteligente para estabilizar el voltaje, a fin de llevar un servicio más estable y seguro, a la vez que se responde al crecimiento comercial y residencial en la zona.
Estas mejoras beneficiarán a residentes en los municipios Monserrat y Tamayo, en Bahoruco, específicamente las comunidades Hato Nuevo, El Cacique, Alto de las Flores, Los Charquitos, San José La Cuaba y Villa Liberación.
En Barahona, serán impactados positivamente los clientes de los municipios El Peñón y Fundación en los sectores La Cuchilla, La Cu y Barrio Nuevo. Además, los usuarios residentes en los sectores Rincón Cayao, La Salvia y Jerusalén, en Palo Alto y Jaquimeyes.
Estas acciones permitirán una red más confiable, con mayor capacidad de respuesta y mejor gestión del suministro, beneficiando directamente a las comunidades con un servicio más eficiente y seguro.
Las obras fueron anunciadas durante un encuentro de ejecutivos de Edesur ante autoridades municipales y líderes comunitarios de la zona.
Este programa de inversión y modernización de las redes de distribución contribuye a la sostenibilidad comercial de la distribuidora, a mejorar la calidad y la continuidad del servicio y a reducir las pérdidas de energía.
El objetivo principal del programa es el fortalecimiento integral del sistema de distribución eléctrica de Edesur Dominicana, mediante la modernización y rehabilitación de la infraestructura existente, con el propósito de elevar los niveles de calidad, confiabilidad y continuidad del suministro de energía a los clientes ubicados en las zonas de influencia del programa.