Edesur Dominicana activa Plan de Contingencia por la tormenta Melissa

La empresa distribuidora de electricidad sigue atenta a los informes del Indomet y las recomendaciones del COE

PRIMICIAS DIGITAL22 de octubre de 2025
SANTO DOMINGO. Edesur Dominicana activó este miércoles su Plan de Contingencia de Temporada Ciclónica 2025, con el objetivo de establecer medidas preventivas, procedimientos operativos y estrategias de respuesta ante la incidencia de la tormenta Melissa.

La empresa distribuidora de electricidad precisa que la finalidad de este plan es evitar accidentes, minimizar los daños a la infraestructura eléctrica y asegurar la continuidad del servicio durante y después del fenómeno.

En caso de que la tormenta cause afectaciones, se priorizará la reposición del servicio eléctrico en el menor tiempo posible, dando atención inmediata a los circuitos que alimentan centros de seguridad nacional, centros médicos, acueductos, instituciones del Estado y refugios oficiales.

Además, con las acciones desplegadas se busca garantizar la integridad física del personal y la protección del medio ambiente.

El Plan de Contingencia establece acciones de coordinación a cargo del Comité de Emergencia  para la ejecución de los trabajos a realizar en el área de concesión de Edesur que incluyen zonas urbanas, rurales, áreas costeras, así como, regiones de difícil acceso o vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra, características comunes en la temporada ciclónica.

Edesur se mantiene atenta a los informes del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) y a las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

