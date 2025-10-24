EDENORTE impulsa jornada de reforestación en la Loma El Jaya, SFM

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, Provincia Duarte. – En un firme compromiso con la preservación del medio ambiente y la recuperación de zonas boscosas degradadas, colaboradores de EDENORTE Dominicana realizaron una significativa jornada de reforestación en la Loma El Jaya, donde se sembraron 4,500 pinos caribeños como parte de las acciones de responsabilidad social de la empresa.

La actividad fue organizada por el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la Dirección de Comunicación Estratégica de Edenorte, en coordinación con el Voluntariado Manos que Iluminan y con el respaldo técnico y logístico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La jornada contó con la entusiasta participación de 60 voluntarios, quienes se distribuyeron en varios equipos de trabajo para garantizar una siembra técnica y efectiva de los pinos.

El objetivo central fue resarcir los daños ocasionados a la flora local por la tala indiscriminada, contribuyendo así a la protección de cuencas hidrográficas, la regulación del clima y la conservación de la biodiversidad.

El Encargado de Reforestación de la Provincia Duarte, José Abel García González, ofreció una charla introductoria sobre el proceso correcto de siembra, destacando la importancia de cuidar cada planta para garantizar su desarrollo y supervivencia. “Sembrar un árbol no es solo colocar una planta en la tierra, es sembrar futuro y esperanza para las próximas generaciones”, expresó García González.

Durante el acto, Luz Clara Abreu, gerente de Relaciones Públicas de Edenorte, pronunció palabras de agradecimiento a los voluntarios y aliados institucionales.

“Con este tipo de acciones reafirmamos que el desarrollo energético y la protección del medio ambiente pueden ir de la mano. Cada árbol que sembramos hoy es un paso más hacia un futuro sostenible”, manifestó Abreu.

Por su parte, el encargado de Responsabilidad Social Corporativa de Edenorte, José Luis Ferreira, explicó la logística y división de equipos de siembra, garantizando un trabajo organizado y eficiente en toda la zona intervenida.

La siembra masiva de pinos se enmarca dentro del programa de sostenibilidad ambiental que desarrolla Edenorte a través de su voluntariado Manos que Iluminan, que también impulsa jornadas de limpieza de playas, reciclaje de desechos sólidos, educación ambiental y campañas de concienciación en toda la zona norte del país.

Con la siembra de 4,500 pinos en la Loma El Jaya, Edenorte contribuye directamente a proteger suelos y fuentes de agua en una zona estratégica de la provincia Duarte, mitigar los efectos del cambio climático a través de la captura de CO₂, recuperar áreas forestales afectadas por la deforestación, fomentar la participación ciudadana y la educación ambiental comunitaria.