Edenorte fortalece seguridad ciudadana con más de 2,700 reparaciones de alumbrado público en el Cibao durante agosto

Santiago. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte Dominicana) informó que, a través de la Gerencia de Mantenimiento de Redes de la Dirección de Distribución, ejecutó durante el mes de agosto un amplio programa de mantenimiento y reparación de alumbrado público en comunidades rurales y urbanas de toda la región del Cibao.

La jornada incluyó trabajos en las provincias de Puerto Plata, Duarte, La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Samaná, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón, logrando un total de 2,794 reparaciones que impactan directamente en la seguridad ciudadana, la movilidad vial y la calidad de vida de los residentes.

Edenorte trabajó en los municipios de Altamira, Guananico, Imbert, Los Hidalgos, Luperón, Sosúa, Villa Isabela y Villa Montellano, todos pertenecientes a la provincia de Puerto Plata donde fueron sustituidas 177 lámparas y se realizaron 512 correcciones de luminarias, para un total de 689 reparaciones que incluyeron reemplazo de fotoceldas, difusores, fusibles, balastros, condensadores, reflectores, soportes y bombillas.

En los municipios de Salcedo, Villa Tapia, Tenares de la provincia Hermanas Mirabal, así como los municipios de la provincia Duarte San Francisco de Macorís, Pimentel, Castillo, Hostos, Villa Riva en los distritos municipales de Cenoví, La Peña, Ranchito, en tanto que en la provincia Sánchez Ramírez en los municipios de Cotuí, La Mata, en tanto que Samaná, Sánchez, y el distrito municipal de Arroyo Barril, también en la provincia María Trinidad Sánchez en los municipios de Nagua, El Factor, Cabrera y Río San Juan y el distrito municipal de San José de Matanzas, se ejecutaron 656 reparaciones, que incluyeron la sustitución de 145 lámparas quemadas y 511 luminarias corregidas.

En La Vega se concentró uno de los mayores esfuerzos, con la sustitución de 460 bombillos y 462 fotoceldas, alcanzando 922 reparaciones en sectores como La Arboleda, Cutupú, Los Robles, Río Seco, Pontón, El Pino, Villa Rosa, Las Maras, Jamo, Ciudad Olímpica, La Penda, Manga Larga, Carrera de Palma, Gamundí y Burende, entre otros.

El programa también abarcó comunidades de Constanza (Tireo y El Río), Moca (El Higüerito, Santa Rosa y Villa Trina) y Bonao (Los Arroces).

Finalmente, en la línea noroeste en los municipios de San Fernando de Montecristi y Guayubín, en el distrito municipal Palo Verde, La Mata de Santa Cruz pertenecientes a la provincia de Montecristi, mientras en Valverde en los municipios de Mao, Esperanza y los distritos municipales de Amina, Jaibón, Laguna Salada, y en Santiago Rodríguez, Maizal y Partido Dajabón, Edenorte sustituyó 160 lámparas y realizó 367 reparaciones de luminarias, para un total de 527 intervenciones.

La empresa destacó que estos trabajos no solo representan un fortalecimiento del servicio eléctrico en la región norte, sino que además inciden directamente en la seguridad ciudadana, al mejorar la iluminación de calles, avenidas, parques y espacios públicos.

Con estas acciones, Edenorte reafirma su compromiso con la mejora continua de sus servicios y con el desarrollo sostenible de las provincias del Cibao, donde la empresa mantiene una política de inversión permanente en infraestructura eléctrica.