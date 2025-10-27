Edenorte entrega segunda etapa de alumbrado público en Santiago Oeste con inversión de RD$1.2 millones

SANTIAGO.– La empresa Edenorte Dominicana entregó la segunda etapa de su programa de iluminación pública en el distrito municipal Santiago Oeste, con una inversión de RD$1,286,880, beneficiando a miles de residentes y fortaleciendo las acciones de seguridad ciudadana.

El acto forma parte de la estrategia institucional de Edenorte para apoyar a las alcaldías de su zona de concesión en proyectos que contribuyan al bienestar de las comunidades.

El ingeniero Gregorio Contreras Santos, asistente técnico de la Gerencia General de Edenorte, explicó que esta etapa es resultado de un trabajo coordinado entre la gerencia general, la dirección de Distribución, el área de Grandes Clientes y las autoridades municipales.

“Estamos dando el apoyo a cada alcaldía que hace su requerimiento. En Santiago Oeste, gracias al trabajo conjunto con la alcaldía y las juntas de vecinos, hemos intervenido más de 20 localidades, alcanzando ya un 50 % del territorio con alumbrado eficiente”, indicó Contreras.

En esta segunda etapa fueron instaladas 60 luminarias nuevas, se sustituyeron 200 fotoceldas, 230 bombillos, 30 brazos de luminarias, y se colocaron 180 metros de línea eléctrica para alimentar las nuevas instalaciones. En total, 772 luminarias fueron impactadas, sumando un avance importante a las 13 comunidades intervenidas en la primera fase.

Sectores beneficiados

Entre las comunidades impactadas se encuentran El Semillero II, Ciudad Satélite, Mella I, Villa Real, Macario Sánchez, Los Rieles, Ingenio Abajo, Villa Hermosa, Barrio Duarte, Pisano, Parada 7 (Ingenio Abajo), Autopista Joaquín Balaguer (Puente Seco), Los Sureños, La Rigola Vieja, Barrio Tute, Sector La Gallera, entre otros sectores.

Contreras destacó que Edenorte trabaja de la mano con el Ministerio de Interior y Policía y la Mesa de Seguridad Ciudadana, contribuyendo a las acciones de prevención de la delincuencia y fortalecimiento de la seguridad en los territorios.

“Este es un compromiso institucional. Además de Santiago Oeste, estamos apoyando a las 14 provincias de la zona norte, 170 alcaldías, 101 distritos municipales y 69 municipios. Mientras las alcaldías hagan su debido requerimiento, estaremos presentes”, enfatizó el representante de Edenorte.

Eddy Báez: “La iluminación cambia la vida de nuestros barrios”

El director del distrito municipal Santiago Oeste, Eddy Báez, agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, y a Edenorte por el respaldo que ha permitido iluminar comunidades de Santiago Oeste.

“Esto nos favorece muchísimo. La iluminación es clave para reducir la delincuencia y dar seguridad a nuestros ciudadanos. Edenorte ha sido un aliado importante, porque nosotros no contamos con recursos suficientes para responder a todos los sectores”, expresó Báez.

Báez explicó que el distrito cuenta con 78 comunidades y que gracias al programa de Edenorte y al apoyo del Ministerio de Interior y Policía, ya se ha logrado iluminar casi un 50 % del territorio.

En esta etapa, Interior y Policía entregó 150 lámparas de un total de 400 prometidas, que también han sido integradas al plan.

Presidentes de juntas de vecinos, líderes comunitarios y representantes de clubes locales valoraron positivamente el impacto de la iluminación.

“Antes no podíamos ni salir al frente de la casa cuando la calle estaba oscura. Ahora los niños juegan, las familias caminan con más seguridad y hay más tranquilidad”, expresaron moradores de sectores intervenidos.

El trabajo conjunto entre Edenorte, la alcaldía y las organizaciones comunitarias ha sido clave para identificar los puntos críticos, planificar y ejecutar la instalación de luminarias en zonas vulnerables.

Tercera etapa en camino

El ingeniero Contreras adelantó que Edenorte ya inició los levantamientos para la tercera etapa del programa de iluminación, que abarcará las comunidades restantes de Santiago Oeste, ampliando la cobertura en la zona.

“El compromiso no se detiene, nuestra administración, encabezada por el ingeniero Gustavo Martínez, continuará respaldando a las comunidades que así lo soliciten”, aseguró.

