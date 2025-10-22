EDENORTE activa Plan de Contingencia y entra en sesión permanente ante tormenta tropical Melissa

Santiago. — EDENORTE Dominicana activó su Plan de Contingencia ante la tormenta tropical Melissa y declaró a su Comisión Permanente de Emergencias (CPE) en sesión permanente, durante una reunión encabezada por el ingeniero Gustavo Martínez, Gerente General, junto al equipo de la Dirección de Distribución.

La medida prioriza la seguridad del personal, la protección de activos y el restablecimiento acelerado del servicio eléctrico con foco en hospitales, acueductos, 911, bomberos, aeropuertos y cuerpos de seguridad.

Gustavo Martínez, gerente general de EDENORTE destacó que por la ubicación geográfica del área de concesión de la empresa, estamos históricamente expuestos a eventos atmosféricos, y en el caso de la tormenta Melissa, va a traer muchas lluvias e incrementará las incidencias.

“Habrá un volumen inusual de trabajo que exige un esfuerzo extraordinario. Valoro el trabajo que todos realizan y, en eventualidades como esta, lo valoro el doble, cuenten con todo el soporte para cumplir nuestro cometido número uno: distribuir energía de manera segura y, si por causas ajenas se interrumpe, restablecerla en el menor tiempo posible, estamos oficialmente en sesión permanente”, expresó Gustavo Martínez.

Desde la Dirección de Distribución, el ingeniero Alfredo Cuello precisó que la empresa ejecuta un esquema estandarizado para episodios de tormentas y huracanes, con protocolos previos, durante y posteriores al evento.

Alfredo Cuello, director de Distribución destacó lo siguiente: “Este es un reto que asumimos todos los años, al estar en la ruta de huracanes. Estamos bien preparados para responder a cualquier eventualidad y operar conforme a la logística planificada en nuestro Plan de Contingencia 2025”.

La activación del Plan de Contingencia 2025 implica el acuartelamiento del personal clave en centros de distribución, el abastecimiento y acopio de materiales, combustible, la poda urgente en tramos de riesgo y resguardo de subestaciones, antenas y enlaces críticos, y la coordinación con el COR (Centro de Operaciones de la Red) para la energización segura y escalonada de circuitos tras el evento.

EDENORTE recordó medidas esenciales de seguridad y colaboración ciudadana como no manipular cables caídos ni acercarse a postes o estructuras afectadas, reportar averías por los canales oficiales.

Además con la activación del Plan de Contingencia y la sesión permanente de su CPE, EDENORTE reafirma un propósito institucional: proteger vidas, cuidar los activos del sistema eléctrico y restablecer el servicio con rapidez y seguridad para las comunidades del Norte. En palabras de Alfredo Cuello, es un trabajo que la empresa asume cada temporada con planificación, disciplina y coordinación; y como puntualizó Gustavo Martínez, con el respaldo total de la gerencia para que cada brigada cuenta con los recursos necesarios y el servicio vuelva lo antes posible.