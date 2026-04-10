Economistas de INTEC advierten sobre riesgos y oportunidades con la crisis en el Estrecho de Ormuz para la estabilidad económica de RD

Un análisis del Área de Economía y Negocios del INTEC precisa que las tensiones por la guerra entre Irán, EE. UU e Israel elevan los riesgos inflacionarios y fiscales en el país, al tiempo que podrían colocar a RD como como plataforma logística regional

SANTO DOMINGO. — Las crecientes tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, podrían generar impactos significativos sobre la economía de República Dominicana, producto del encarecimiento del petróleo, el aumento de los costos logísticos y las presiones inflacionarias, según un análisis elaborado por el Área de Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

El informe advierte que este estrecho, por donde transita cerca de una cuarta parte del petróleo comercializado en el mundo, se ha convertido en un punto crítico para la estabilidad económica internacional, por lo que, cualquier interrupción, o incluso la percepción de riesgo, tiene efectos inmediatos en los precios energéticos y en las expectativas de los mercados.

Impacto directo en la economía dominicana

El documento señala que, para la economía dominicana, caracterizada por su alta dependencia de importaciones energéticas, el impacto de estos eventos externos se transmite de forma relativamente rápida a través de múltiples canales. El encarecimiento de los combustibles presiona directamente la inflación, mientras que el aumento de los costos del transporte marítimo incrementa el precio de los bienes importados.

A esto se suma un posible endurecimiento de las condiciones financieras internacionales y una desaceleración de la economía global, con efectos sobre sectores clave como el turismo y las remesas.

El documento señala que, en términos cuantitativos, un aumento de 10 dólares en el precio internacional del petróleo podría generar incrementos en la inflación de entre 0.4% y 0.7%, además de un deterioro de la cuenta corriente y una desaceleración del crecimiento económico de hasta 0.3 puntos porcentuales. Estos efectos reflejan la interacción simultánea entre el aumento de la factura energética, los mayores costos logísticos y el impacto indirecto sobre las condiciones externas de financiamiento.

Asimismo, el análisis destaca que el Estado dominicano enfrentaría mayores presiones fiscales, a través del incremento de los subsidios eléctricos, en un contexto en que la estabilidad tarifaria se convierte en un elemento clave para mitigar el impacto social del encarecimiento energético. Esta situación podría tensionar las cuentas públicas y obligar a ejecutar ajustes en la política económica.

En el plano internacional, el estudio identifica distintos escenarios de evolución de la crisis, que van desde una estabilización gradual con efectos transitorios hasta un escenario de fragmentación energética global caracterizado por alta volatilidad de precios y disrupciones estructurales en el comercio. Este último escenario representaría el mayor riesgo para economías pequeñas y abiertas como la dominicana, no solo por el nivel de precios del petróleo, sino por la persistencia de su inestabilidad.

Oportunidad para RD durante la crisis

No obstante, el informe también subraya que este contexto abre oportunidades estratégicas para el país, especialmente en áreas como el desarrollo de energías renovables, el fortalecimiento de su posición como plataforma logística regional y la atracción de inversiones vinculadas a procesos de relocalización productiva en el hemisferio.

El documento de análisis elaborado por el Área de Economía y Negocios del INTEC argumenta que la volatilidad energética se consolidará como uno de los principales determinantes de la estabilidad macroeconómica dominicana en los próximos años, por lo que enfatiza la necesidad de fortalecer la planificación estratégica, diversificar la matriz energética y mejorar la capacidad institucional para anticipar y gestionar shocks externos en un entorno global cada vez más incierto.

Con este análisis INTEC hace un aporte académico ante el llamado realizado por el presidente Luis Abinader de buscar un consenso que lleve a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis global actual.

En ese sentido, el decano del Área de Economía y Negocios, Manuel Santana, así como el coordinador de la carrera de Economía, Vladimir Pimentel, indicaron que las puertas del INTEC están abiertas para ser escenario del debate de los diversos sectores, productivos, políticos y sociales nacionales que concluya con un plan de acción que permita enfrentar la crisis con el menor impacto posible.

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