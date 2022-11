Doña Nena Henríquez, la dominicana que trajo desde Moca a NY el delicioso sabor de las habichuelas con dulce

POR NICOLÁS ARROYO RAMOS

MANHATTAN, N.Y.: Doña Nena Henríquez, conocida en esta gran urbe, como La Reina de las habichuelas con dulces dominicana, trajo desde Moca la receta del receta del delicioso y tradicional plato de las habichuelas con dulces, un exquisito, emblemático y caliente postre quisqueyano que has dado a probar al mundo.

Entrevistado en exclusiva para el programa de televisión Coctel Político, través de Moca visión canal 48, contó llegó en 1991 a territorio norteamericano a través de un vuelo ilegal por el Aeropuerto Internacional de Miami. Nacida hace 79 años en las lomas de Villa Trina, Nena, cuenta que fue enseñada por su madre a preparar el especial manjar de los dominicanos.

«Mi Madre me enseñó a preparar las habichuelas con dulces cuando vivíamos en el campo y era jovencita, con la finalidad de que cuando fuera grande supiera hacer algo para vivir, esa fue la herencia que me dejó y de lo que he vivido yo con toda mi familia, mis hermanos, hijos, nietos, algunos amigos y relacionados todos estos años», expone la humilde mujer en un acento campechano de la región del Cibao.

Un gran mérito que se destaca de Nena es que en todos estos años que lleva trabajando les han servido para encaminar a toda su familia desarrollando una empresa familiar en la que ha involucrado a sus hermanos, hijos, amigos y muchas personas más: «Desde que llegué aquí hace mas de 30 años solo he sabido trabajar, luchar para ayudar a mi familia que estaba pasando trabajo en Santo Domingo y gracias a Dios lo he logrado», expresa doña Nena.

El delicioso y caluroso plato de la habichuela con dulces dominicanas convoca a cientos diariamente a la calle San Nicholas 182 de Manhattan a cientos de dominicanos, norteamericanos, puertorriqueños, mexicanos, cubanos, salvadoreños, coreanos, nicaragüenses, que hacen filas para comprar el exquisito plato que prepara esta popular quisqueyana.

Ahora, con la llegada de esta popular mujer a la ciudad de Nueva York, ya la habichuela con dulces no solo es un plato que consumen los quisqueyanos, sino que diariamente cientos de ciudadanos de distintas nacionalidades del mundo hacen largas filas en la calle San Nicholas 182 de Manhattan.

«Cuando se fue el calor y no encontraba nada que hacer para producir el dinerito de mantenerme y enviar a mi familia en República Dominicana, me llega la idea de preparar las habichuela calientes que me había regalado mi Madre y comienzo a vender habichuelas caliente, era un plato que solo comían los dominicanos en una época del año», expone la trabajadora mujer mocana.

Las habichuelas con dulces era un postre especial de los dominicanos en la época de Cuaresma 182 NY, ahora popularizado por dona Nena en todo Estados Unidos, donde cientos hacen filas en la st570 w. En la región Norte es costumbre su consumo los miércoles de ceniza, viernes Santo y durante la Semana Santa.

Los principales ingredientes para su elaboración son : habichuelas rojas, azúcar, leche de vaca, leche evaporada, y en menor proporción leche de coco; batata, pasas y especias, así como su forma de preparación, inducen a que se le atribuya a los europeos, y otros mantienen la duda sobre si fueron los asiáticos o los africanos quienes idearon este plato.