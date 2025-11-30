Dominicana tras segunda victoria seguida ante México en Primera Ventana del Mundial

ZACATECAS, MÉXICO.- El equipo nacional de baloncesto masculino de mayores irá este lunes tras su segunda victoria seguida ante su homólogo de México, en la continuación de la Primera Ventana Clasificatoria al Mundial Catar 2027.

El partido está previsto para las 8:10 de la noche, en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y ante el público dominicano.

De salir victorioso el combinado quisqueyano pondría su récord en 2-0 en esta Primera Ventana Clasificatoria al Mundial Catar 2027, luego que, el viernes vencieron a los aztecas 92-85, en el Gimnasio Marcelino González, de la ciudad de Zacatecas, en México.

En ese encuentro, Andrés Feliz (21) y Jean Montero (20) combinaron 41 puntos para ser los líderes ofensivos del equipo nacional, junto a Joel Soriano 16 y Chris Duarte 13.

Estos cuatro jugadores del equipo nacional de baloncesto de mayores forman un cuarteto que acciona en la Liga Profesional ACB de España, Feliz con el Real Madrid; Montero y Joel Soriano pertenecen al Valencia Basket; y Duarte está con el Unicaja Málaga.

Por México, Pako Cruz tuvo 29 puntos, Yahir Bonilla 16 y 10 rebotes, Joseph Ávila 14 y Gabriel Girón 10.

Dominicana tiene en su historial cuatro mundiales, que inició en Filipinas 1978 y 26 años después hilvanan otras tres seguidas con España 2014, China 2019 y la repartida entre Indonesia, Japón y Filipinas 2023, e irían tras su cuarto seguido, y el quinto de por vida.

El combinado dominicano forma parte del grupo A entre los 16 países de Las Américas, que dispone de siete plazas para Catar 2027, con los Estados Unidos, México y Nicaragua.

Con los norteamericanos, los criollos chocarán -3ra ventana- el viernes 3 de julio del 2026, en el remozado Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.

El grupo B lo conforman Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica; en el C están Brasil, Venezuela, Colombia y Chile; y en el grupo D, Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.

