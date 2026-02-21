Doctora Michelle Vásquez Peña presenta su marca personal y consolida una propuesta de medicina Integral

Santo Domingo, R.D. – En un encuentro que reunió a relacionados y aliados estratégicos, la doctora Michelle Vásquez Peña realizó el lanzamiento oficial de su marca personal, una propuesta médica fundamentada en la Medicina Integral, con énfasis en el equilibrio hormonal, la medicina funcional, la longevidad saludable, el metabolismo y el abordaje integral del lipedema.

Durante la actividad, la especialista compartió su visión profesional, destacando la necesidad de transformar la forma en que se concibe la salud, apostando por una medicina preventiva, personalizada y basada en evidencia científica, que atienda no solo los síntomas, sino las causas profundas de las enfermedades y los desequilibrios del organismo.

“La salud no debe verse de manera fragmentada. Cada persona es un sistema único donde nutrición, hormonas, metabolismo, emociones y estilo de vida están profundamente conectados”, expresó la doctora Vásquez Peña al dirigirse a los asistentes.

La doctora Michelle Vásquez Peña cuenta con una amplia y sólida formación académica nacional e internacional en áreas como nutrición clínica, medicina funcional, obesología, hormonología, medicina regenerativa, así como en el diagnóstico y tratamiento del lipedema, una condición crónica que por años ha sido subdiagnosticada y que hoy requiere un abordaje médico especializado, empático e integral.

Su ejercicio profesional se distingue por un enfoque centrado en la persona, que combina la ciencia médica con una comprensión profunda de los factores metabólicos, hormonales y nutricionales que influyen en la calidad de vida.

El lanzamiento de su marca personal se articula de manera directa con la visión y los servicios del Centro Michelle Vásquez Peña, un centro de salud preventiva e integral que ofrece atención del primer nivel y medicina especializada, respaldado por un equipo médico interdisciplinario.

Desde este espacio, se desarrollan programas de prevención de enfermedades, acompañamiento terapéutico y educación en salud, con un trato personalizado y humano.

La misión del centro es proporcionar atención médica integral y de calidad, utilizando la medicina funcional para identificar y tratar las causas subyacentes de las enfermedades, promoviendo el bienestar sostenible y la salud a largo plazo.

Su visión es consolidarse como un referente en nutrición y medicina funcional, siendo la primera opción en programas de prevención y promoción de la salud.

Con esta iniciativa, la doctora Michelle Vásquez Peña reafirma su compromiso con una medicina ética, transparente y basada en resultados, así como con la educación y el bienestar de la comunidad, fortaleciendo su posicionamiento como referente en Medicina Integral, salud metabólica y hormonal, longevidad y lipedema en la República Dominicana.

