Dío Astacio ordena operativos contra uso irregular de patinetas eléctricas en SDE

La Alcaldía de Santo Domingo Este inició un operativo de redadas para la retención e incautación de motocicletas ypatinetas eléctricasque operan de manera irregular.

La medida se enfoca especialmente en vehículos conducidos por niños y adolescentes en calles, avenidas y barrios populares, ante el creciente riesgo que representan para la seguridad vial.

El director de Seguridad de la Policía Municipal, coronel Juan Ramón Aquino, informó que estas acciones responden a instrucciones directas del alcalde Dío Astacio, como parte de un plan para regular la circulación de estos vehículos que transitan sin control oficial.

Aquino explicó que los operativos se dirigen a conductores que no cuentan con licencia, casco protector, registro ni la documentación exigida por la normativa vigente.

“Hasta el momento hemos incautado entre quince y veinte unidades, pero este es apenas el inicio. En los próximos días realizaremos un operativo general mucho más amplio en todo el municipio”, expresó.

Peligro en espacios públicos

El coronel advirtió que la circulación indiscriminada de estos vehículos se ha convertido en un peligro para peatones y conductores, debido a que muchos menores se desplazan a alta velocidad, invaden aceras y desatienden las señales de tránsito.

En esta primera fase, los operativos se han concentrado en los alrededores de parques y áreas recreativas, donde es frecuente observar a jóvenes conduciendo dentro de zonas destinadas al esparcimiento familiar.

“Muchos adolescentes circulan en medio de las personas que visitan los parques, poniendo en riesgo la integridad de niños y adultos mayores”, señaló Aquino.

Las redadas para sacar de circulación estos vehículos se iniciaron luego de que el periódico LISTÍN DIARIO publicara un reportaje sobre el uso inapropiado de motocicletas y patinetas eléctricas por parte de menores en Santo Domingo, Santiago y otras provincias del país.

Las autoridades municipales reiteraron que el objetivo es prevenir accidentes y concienciar a los padres sobre la responsabilidad de permitir que menores conduzcan estos aparatos sin supervisión.

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este anunció que los operativos continuarán de forma permanente para garantizar el orden en los espacios públicos.

Fuente: Listin Diario

