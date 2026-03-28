Desarrollo de la Comunidad entrega panadería y repostería en Barahona

Barahona, R.D. – Como parte del compromiso con el fortalecimiento de la economía local y el bienestar social, el Gobierno, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), realizó la entrega formal de una panadería y repostería comunitaria, una obra ejecutada en coordinación con la junta distrital de El Cachón, en la provincia Barahona.

La iniciativa incluyó la donación de equipos esenciales para la producción de pan, bizcochos, dulces, y otros productos derivados, así como el acondicionamiento completo del local, un espacio que ha sido habilitado para cumplir con las condiciones necesarias de higiene, seguridad y funcionalidad.

El acto de entrega estuvo encabezado por el director general de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán; el director de la junta distrital, Nerys Medina Alcántara; el presidente de la Asociación de Comerciantes de Barahona, Narciso Cornielle; la presidenta del Grupo de Mujeres Emprendedoras, Petronila Feliz; así como otras personalidades y colaboradores de la DGDC.

En sus palabras, el doctor Modesto Guzmán destacó que con la entrega del proyecto, «la institución busca fomentar el emprendimiento, generar empleos y contribuir a la seguridad alimentaria de la comunidad».

Guzmán resaltó la importancia de integrar los gobiernos locales para lograr un mayor impacto en las acciones sociales para beneficiar las comunidades más necesitadas del país.

Señaló que el nuevo proyecto en El Cachón de Barahona representa una oportunidad económica para los residentes, una puerta abierta al trabajo digno y a la autosuficiencia, además, un espacio de integración comunitaria.

De su lado, los beneficiarios expresaron su agradecimiento al presidente Luis Abinader, a la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, y a todas las personas involucradas, por el apoyo recibido, destacando que esa panadería y repostería les permitirá desarrollar habilidades productivas y mejorar sus condiciones de vida.

Además, del acondicionamiento de la planta física, la DGDC hizo entrega de; 1 horno de una gaveta, 2 bandeja panel digital, 1 mezcladora de espiral inteligente de 10 libras, 1 mesa de trabajo de acero inoxidable, 1 batidora de 5 libras de acero inoxidable, 1 carro 18 bandejas de aluminio, 18 bandeja lisa 18″

Visited 1 times, 1 visit(s) today