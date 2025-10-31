Defensa Civil mitigar inundaciones en zona urbana de Santiago

Santiago.- Personal de la Defensa Civil en esta provincia, junto a los bomberos locales, trabajó en la mitigación de las inundaciones que se presentaron en el elevado de la avenida Estrella Sadhalá y otras zonas de la parte urbana, debido a las fuertes lluvias.

El director provincial y regional de la institución en la localidad, Francisco Arias, indicó que, por instrucciones del director ejecutivo, Juan Salas, se mantiene una vigilancia permanente en los puntos críticos de la ciudad para asegurar la protección de vidas y bienes.

Detalló que la Alcaldía de Santiago de los Caballeros, bajo la dirección del alcalde Ulises Rodríguez, supervisó las zonas más afectadas por las intensas lluvias para tomar medidas preventivas.

Ante los pronósticos de más precipitaciones, recomendó a la población mantenerse en una zona segura y no cruzar ríos, arroyos o cañadas desbordados.

Visited 1 times, 1 visit(s) today