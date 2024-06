Debate sobre déficit fiscal, reformas fiscal, laboral, gastos, tamaño del Estado, seguridad social y otros temas económicos en Primicias

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El debate sobre el déficit fiscal, endeudamiento público, las reformas fiscal, laboral, gastos gubernamentales, tamaño del Estado, seguridad social, presiones del déficit de las distribuidoras de energía a las finanzas públicas, como el alza en el tipo de cambio y otros temas económicos y bancarios dominan el contenido económico de Primicias enla semana.

Amplios sectores, entre estos importantes organizaciones populares y de la sociedad civil, figuras de la iglesia católica, académicos, economistas, politicos, dirigentes sindicales y empresarios, se han pronunciado sobre la aplicación de una reforma fiscal como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, tema que ha arrreciado posterior a las elecciones del 19 de mayo pasado, motivando la defensa de la clase media y a los sectores más vulnerables, sectores productivos, mipymes, la industria del ron dominicano, entre otros.

No hace mucho el presdente Luis Abinader abordó el tema de la reforma fiscal que seria abordado con la sociedad dominicana y el liderazgo opositor.

El presidente Luis Abinader se reunió antes de su viaje a Europa con el ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abdel Martínez, pero fue suspendida la que tenia programada con el lider de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, por decisión de los organismos de su organización politica.

PEDRO BRACHE Y LAS REFORMAS

Pedro Brache, presidente ejecutivo corporativo de Grupo Rica y expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), expresó que, bajo el nuevo gobierno del presidente Luis Abinader, se ha iniciado un proceso de reformas estructurales cruciales. Subrayó la importancia de que estas reformas se enfoquen en mantener la estabilidad política, económica y social que ha caracterizado a la República Dominicana en las últimas décadas, especialmente en un contexto mundial convulso con crisis logísticas y conflictos bélicos.

El líder empresarial, entrevistado en el programa Síntesis con Michael Hazim, señaló que el sector privado dominicano está comprometido con la inversión y la creación de empleo, y que cualquier reforma debe considerar estos aspectos para evitar frenar el crecimiento económico. Además, enfatizó la necesidad de una reforma fiscal que corrija distorsiones y no perjudique a la clase media ni a las pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Brache abogó por un enfoque holístico en las reformas, que promueva una mayor eficiencia en el uso de los ingresos del Estado y fomente la inversión en infraestructura, especialmente en zonas rurales. También mencionó la importancia de abordar el problema haitiano desde una perspectiva internacional, resaltando que la solución no puede ser únicamente dominicana.

REFORMA FISCAL, MANZANA DE LA DISCORDIA

Esa es la opinión de Felix Santana García, quien considera que «producto del requerimiento de más flujos de efectivo necesitado por el Estado para hacer frente a las demandas de los dominicanos, periódicamente se habla llevar a cabo, reformas tributarias o reformas fiscales de forma integral a los fines de ajustar los ingresos a los nuevos gastos operacionales del gobierno, con el propósito de poder dar abasto o paliar las necesidades crecientes de toda una población

La reforma fiscal integral que hoy el presente gobierno está compelido a formular y ejecutar, debió llevarse a cabo hace más de cuatro años atrás pero las pasadas autoridades le huían como el diablo a la cruz por el costo política que ésta envuelve.

Hoy ya no hay tiempo que perder, la misma debe ser consensuada por todos los sectores económicos que conforman el Producto Interno Bruto (PIB) del país, reforma que implica que se recauden más recursos financieros mediante las distintas modalidades empíricas de captación.

Estas pueden ser a través de un aumento en la base impositiva, aplicación de nuevos impuestos, eliminación de subsidios e incentivos que por su crecimiento y madurez ya no los requieren, eficiencia administrativa de las recaudaciones, eliminación de las evasiones y elusiones fiscales.

Así también, mediante disminución o erradicación de los gastos tributarios, disminución de gastos superfluos, vanidosos o innecesarios, cuidando siempre de no afectar los gastos sociales imprescindibles, así como los gastos de capital propiciadores de nuevas fuentes de empleos.

Cada sector económico clama para que no se le cobre más impuestos, para que no se le carguen por nuevas figuras impositivas. Ante una reforma fiscal que debe ser integral, nadie quiere sacrificarse o dar su brazo a torcer, todos los sectores piden al gobierno mejores condiciones de vida pero sin sacrificios, ante una presión fiscal de apenas un 14% o 14.9% del PIB, por debajo del promedio de la región que es de 21.5%. Así no, así no se puede.

Si bien es cierto que una reforma fiscal integral requiere de altos sacrificios para poder atender las necesidades más apremiantes o acuciantes de la población vulnerable o de a pie, no menos cierto es que los sectores económicos más favorecidos por la obtención, durante años, de pingües beneficios alcanzados, debido a las distintas circunstancias económicas que se han presentado en el país.

Tales como: incremento de tasas de cambio, altas demandas de bienes y servicios, subsidios eléctricos, a las materias primas, combustibles, implementos agrícolas, y todo mediante el ordeño de las arcas del Estado para favorecer a la mayoría de los dominicanos.

Evitando con ello, reclamos, pobladas, mediante el financiamiento de la paz, la democracia, el bienestar, la justicia social de todo un país, eso lo ha llevado a cabo, con pocos recursos, el actual gobierno que comenzó a dirigir un país casi en quiebra, debido a los problemas sanitarios, alta inflación global, guerras y crisis económicas endógenas y exógenas.

Lo que hoy se impone en la nación dominicana es: la condescendencia, la empatía, la sensibilidad social, la humildad, la humanidad y el amor al prójimo.

Cada sector económico tendrá que deponer su actitud de no ser afectado por la inminente reforma fiscal integral consensuando la misma con el superior gobierno, y como buenos dominicanos evitar que el país se estanque y mejoren las condiciones de vida de los más necesitados.

CARGA FISCAL DESMEDIDA AL RON

Adopron presentó a los medios de comunicación las conclusiones del estudio

Carga fiscal desmedida al ron afecta

recaudaciones del Estado, a

productores y consumidores

La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) pide

tomar en cuenta la lección de la reforma fiscal de 2012, que

incrementó drásticamente los impuestos sobre el ron, resultando en

una caída del 30% en el mercado formal, un desplome de las

recaudaciones y la activación de un mercado ilícito y del fraude, con

un impacto lamentable en la salud de ciudadanos.

La Asociación Dominicana de

Productores de Ron (Adopron) alertó sobre los riesgos y perjuicios que implicaría

aumentar aún más la carga tributaria sobre el ron, en un momento en que la

industria sigue sufriendo los efectos devastadores de la reforma fiscal aplicada en

2012.

En un encuentro con periodistas y líderes de opinión, el economista Magín J. Díaz,

de la firma Ecomod Consulting, y la portavoz de Adopron, Circe Almánzar,

presentaron los hallazgos de una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal

de la industria, denominada “Ron dominicano: carga tributaria actual y secuelas de

una reforma.”

Plantearon que la reforma de 2012, con un fuerte incremento a la carga tributaria

del ron, dejó lecciones que hoy llaman a reflexión, como la caída de las

recaudaciones del Estado, el aumento del mercado ilícito y la afectación de la salud

de cientos de ciudadanos que migraron a bebidas de bajo precio e inseguras.

“Concretamente, a partir de esa reforma, se perdió un millón de cajas o 4 millones

de litros de la industria formal. Las recaudaciones del Impuesto Selectivo al

Consumo (ISC) fueron en 2016 menores a las de 2011 y al Gobierno le tomó al

menos seis años controlar el mercado ilícito y el fraude. Es decir, perdió el Estado,

perdió la industria y perdieron los consumidores”, resaltó Díaz.

Recordó que fue en 2021 cuando el Gobierno pudo alcanzar el nivel de

recaudaciones por el ISC de 2011, pero indicó que hasta este momento la industria

ronera aún no ha recuperado los niveles de ventas declarados en 2012, debido al

impacto de esa reforma aplicada hace más de una década.

Díaz y Almánzar coincidieron en que sería altamente perjudicial, con esos

antecedentes, subir más la carga fiscal al ron, tomando en cuenta que, además, la

recaudación total de bebidas alcohólicas ha caído en los últimos dos años,

marcando en 2023 el nivel más bajo de las últimas dos décadas.

Según el estudio de Ecomod Consulting, el peso tributario actual sobre el ron

dominicano es el más alto de las bebidas alcohólicas en toda la región, alcanzando

casi el doble del promedio regional. Esta carga impositiva ha colocado una presión

desmedida sobre la industria, afectando tanto a los productores como a los

consumidores.

“Los consumidores de bajos ingresos han sido los más perjudicados, ya que la carga

tributaria promedio actual del ron es de aproximadamente el 60% en el segmento

de bajo precio. Este impacto regresivo de los impuestos ha llevado a que muchos

dominicanos busquen alternativas más baratas y de menor calidad, poniendo en

riesgo su salud y seguridad”, destaca la investigación presentada.

Por su lado, Almánzar subrayó: “Aumentar aún más la carga tributaria sobre el ron

podría tener consecuencias catastróficas para la industria, el Estado y los

consumidores. La elasticidad de la demanda del ron es alta, lo que significa que

cualquier incremento en impuestos podría llevar a una mayor evasión y al

fortalecimiento del mercado ilícito.”

Debemos proteger nuestra industria y a nuestros consumidores de decisiones

fiscales desmedidas que solo agravan los problemas existentes. No podemos

permitir que el ron dominicano, un símbolo de nuestra identidad cultural, sea

llevado al borde de la desaparición”, afirmó Almánzar.

Adopron hizo un llamado a las autoridades y a la opinión pública para considerar

las implicaciones de cualquier nueva reforma fiscal sobre el ron. Indicó que es

crucial encontrar un equilibrio que permita la sostenibilidad de la industria, proteja

a los consumidores y garantice la recaudación fiscal sin incentivar el mercado

ilícito.

Sobre Adopron

La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron), un gremio industrial

creado en 1978, agrupa a importantes empresas como Casa Brugal, Barceló &

Compañía, Isidro Bordas, Bermúdez, Vinícola del Norte, Yazoo, Don Miguel,

Alcoholes Finos Dominicanos, Siboney y Matusalem.

La industria del ron es uno de los mayores contribuyentes fiscales de la nación,

pagando más de RD$7,200 millones en impuestos, de los cuales RD$5,500

millones corresponden al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Anualmente,

compran más de 2 mil millones de pesos en el mercado local.

Adopron representa una industria que contribuye significativamente a la economía

del país, con una producción anual de aproximadamente 6 millones de cajas de

ron, de las cuales más de 2.5 millones se destinan a los mercados internacionales

más exigentes, incluyendo Estados Unidos, España, Italia, Rusia, Japón y Chile,

llegando a más de 75 países a nivel mundial.

Presentación. ADOPRON. Ron Dominicano Carga Tributaria Actual y Secuelas de una Reforma. 03.06.2024.pptx (1)

ECONOMISTA FRANKLIN VASQUEZ Y LA REFORMA FISCAL

El economista Franklin Vásquez considera que la reforma fiscal se debe a un problema de planificación en ingresos y gastos.

El economista Franklin Vásquez atribuyó a que en el país se lleve a cabo una reforma fiscal a un problema de planificación del Estado a nivel de los ingresos y gastos, por lo que debe haber un superávit que permita hacer las inversiones de capital para solucionar los principales problemas de las clases más vulnerables.

En ese orden, consideró que se debe lograr un equilibrio fiscal para impulsar el desarrollo productivo mediante el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas a través de su expansión, debido a que son los sectores que generan capital.

“El gasto tributario lo que hace es apoyar a sectores que de alguna manera en sus inicios no son tan productivos, entonces para que los bienes y servicios le lleguen a la población con precios justos se le debe otorgar exenciones fiscales”, dijo.

Durante una entrevista en el programa “El Demócrata TV”, por el periodista Francisco Tavárez, estimó que el estado debería revisar la estrategia nacional de desarrollo para reestructurar acciones que tengan que ver con la gestión fiscal para ver cómo se gasta el dinero.

“Los niveles de ingreso que tiene el país todavía no son suficientes para cumplir los compromisos que son de deudas en términos de intereses y capital para hacer las inversiones, por lo que se debe hacer una revisión hacia adentro para ver cómo el estado se maneja”, afirmó.

Planteó la necesidad de un recorte en el presupuesto de educación y en el financiamiento de partidos políticos y la eliminación de instituciones estatales, dinero que se utilizaría en la inversión de los sectores sociales más vulnerables.

“Cualquier reforma fiscal que se haga tiene la finalidad de buscar eficiencia mediante la recaudación correcta de los impuestos y equitativa a través de quienes sean los paguen”, dijo.

Vásquez aseguró que en el caso de que exista una reforma fiscal, la clase alta de la sociedad tendrá un papel activo a través del pago de impuestos porque es una manera de que las personas puedan tener más ingresos y así consumir bienes y servicios.

“Los grupos empresariales ya están unificados y tienen una mentalidad más meridiana de la importancia de mantener la estabilidad política, económica y social, porque si se hace una reforma que no beneficie a los pobres y que genere problemas, tendrán dificultad para comercializar los bienes y servicios que ofrece”, dijo.

REFORMA LABORAL

El Ministro de Trabajo reveló hace poco que la propuesta de reforma laboral será presentada en las proximas semanas.

El pasivo laboral de las empresas preocupa a empresarios de la nación, se ha comentado a Primicias en diversas peñas celebradas en el país.

OTROS TEMAS ECONOMICOS Y BANCARIOS

Juan Ariel Jiménez considerando que una reforma fiscal debe «entrarle de lleno al sector eléctrico»

Reforma en el gasto público

Las edes y el déficit fiscal del gobierno

Sugerencias para que eliminen el subsidio del Estado a los partidos políticos

Reforma fiscal en el segundo periodo del presidente Luis Abinader

Una reestructuración del 4 por ciento a la educación

Mayor formalización de las empresas informales

La incidencia de los impuestos indirectos en RD

ASONAHORES, «Mantener leyes vigentes es vital para el turismo»

Pie de foto

David Llibre

Johnny Vásquez, «inevitable después de junio: pacto fiscal y tributario

Respaldo de diferentes sectores a reforma fiscal integral

Preocupación por el alza en el tipo de cambio

A ANADIVE le preocupa la posibilidad de impuestos a vehiculos usados en una reforma fiscal, advirtiendo que sería un duro golpe a la clase media

Carlos Ogando considerando que la reforma tributaria es un imperativo paa el desarrollo sostenible

La necesidad de formalización de las mipymes

Una voz sugiriendo la ampliación delos incentivos tributarios al mercado de valores