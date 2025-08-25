Da pena lo que está sucediendo en el CDP

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

Da pena Y vergüenza lo que está sucediendo en el seno del Colegio Dominicano de Periodistas “CDP” Por culpa Comisión Electoral encabezada por el correcto Manuel Quiterio Cedeño que ha fallado que ha hecho todo, menos lo correcto.

Se habla de recurrir a una Asamblea Nacional Extraordinaria, máximo órgano de dirección del CDP para destituir a la Comisión Nacional Electoral por haber mostrado incapacidad en sus funciones al perseguir arbitrariamente a José Beato al no aceptar su candidatura.

Es bueno que sepan aquellos que están ponderando a Manuel Quiterio Cedeño que aunque es una correcta persona se ha extralimitado al pretender rechazar sin razón justificada la candidatura a la presidencia del CDP de José Beato.

José Beato debe ser aceptado como candidato presidencial del CDP y ahí mismo se acaba se acaba con el conflicto y que gane el que más sufragio obtenga en las elecciones nacionales próximas. Eh dicho.





