CUED destaca que las EDE invierten RD$1,488 milones en mejoría de calidad y estabilidad del servicio de electricicad

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Como parte de un agresivo plan con miras al fortalecimiento de la infraestructura, el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) destacó que han sido intervenidas 67 subestaciones eléctricas de Edesur, Edenorte y Edeeste, con una inversión de RD$1,488 millones, lo cual ha impactado a 1,625,803 de clientes, logrando mejorar la calidad del servicio y la estabilidad en las redes de distribución.

El CUED, presidido por Celso Marranzini, resalta el balance positivo registrado en el 2025, con la cobranza de RD$126,574 millones, marcando un récord histórico en las empresas distribuidoras de electricidad.

La labor comprende la instalación de once nuevos transformadores de potencia, la rehabilitación de 978 kilómetros de redes de media y baja tensión, con una inversión de RD$999 millones, permitiendo beneficiar a 616,848 clientes de las distribuidoras.

Con énfasis en la elevación de la calidad del servicio, precisa que las EDE instalaron 566,879 medidores reflejando una notable mejoría en el servicio en igual número de clientes, con una inversión de RD$4,258 millones.

El CUED señala que la labor de las empresas distribuidoras comprende la contratación de 357,888 clientes y realización de 882,741 adecuaciones de suministros, inspecciones, normalizaciones y corrección de irregularidades.

También la realización de 92,642 desmantelamientos por irregularidades (fraudes) detectadas y 1,004 clientes detectados con prácticas de hurto de energía eléctrica como resultado de intervenciones efectuadas en coordinación con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).

Igualmente, se produjo la implementación de un moderno sistema de control en comunidades que reciben energía en modalidad prepago, beneficiando a más de 235,000 clientes.

Para los planes a futuro, con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica con calidad y reducir las pérdidas tanto técnicas como no técnicas (por hurto), el CUED indica que las EDE tienen en carpeta la construcción de 22 nuevas subestaciones eléctricas y 52 repotenciaciones a un costo de US$275 millones plurianual hasta el 2028.

Asimismo, el programa abarca la adquisición de 13 nuevos transformadores de potencia, y el desarrollo de un proyecto de eficiencia energética, que abarca el alumbrado público, con la adquisición de 250,000 luminarias y un sistema de telegestión.

Durante el año 2025, el CUED resalta que se concentraron esfuerzos para garantizar la satisfacción de la demanda de energía eléctrica, mejorar la gestión operativa, fortalecer los procesos internos y optimizar el uso de los recursos financieros, en consonancia con los objetivos estratégicos institucionales y las prioridades del sector eléctrico nacional.

Visited 4 times, 4 visit(s) today