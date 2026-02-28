COPYMECON afirma sector construcción perdió 11 mil empleos en 2025 y las MiPymes se hunden en deudas por falta de oportunidades

Santo Domingo, República Dominicana.- La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Inc., (COPYMECON), aseguró que durante el año 2025 se perdieron más de 11 mil empleos en el sector construcción, situación que calificó como preocupante para la economía nacional.

En ese sentido, Eliseo Cristopher, presidente de COPYMECON, indicó, que todos los integrantes del sector construcción esperaban que este tema fuera abordado en la sexta rendición de cuentas del mandatario Luís Abinader ante la Asamblea Nacional, por considerar que se trata de un asunto prioritario para la estabilidad laboral y el crecimiento económico del país.

La entidad reiteró que en múltiples ocasiones ha advertido sobre la urgente necesidad de fortalecer el sector construcción, especialmente mediante la integración activa de la micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en los proyectos habitacionales que impulsa el Gobierno.

Cristopher, sostuvo que la participación de las MiPymes de la construcción en los planes de desarrollo estructural y de viviendas oficiales contribuiría no solo a dinamizar la economía, sino también a preservar y generar empleos en todo el territorio nacional.

Señaló que durante las dos gestiones del presidente Luis Abinader no se ha producido una integración efectiva de las pequeñas y medianas empresas de la construcción, en los principales programas de construcción de viviendas.

“Reiteramos nuestra disposición al diálogo y exhortamos a las autoridades a tomar medidas concretas que permitan rescatar los empleos perdidos y garantizar mayores oportunidades para las pequeñas y medianas empresas del sector construcción en todo el territorio nacional.

