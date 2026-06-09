COOPNAMA fortalece su compromiso con la sostenibilidad mediante jornada nacional de reforestación por el Día Mundial del Medio Ambiente

Santo Domingo, República Dominicana. – En ocasión de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) desarrolló una jornada nacional de reforestación como parte de su programa de responsabilidad social y sostenibilidad, reafirmando su compromiso con la protección de los recursos naturales y la construcción de un futuro más sostenible para las presentes y futuras generaciones.

La iniciativa fue encabezada por el profesor Santiago Portes, presidente del Consejo de Administración de COOPNAMA, quien destacó que la preservación del medio ambiente constituye un deber colectivo que demanda acciones concretas y permanentes por parte de todos los sectores de la sociedad.

“Como institución cooperativa comprometida con el desarrollo humano, social y económico de nuestros asociados y del país, asumimos la protección del medio ambiente como una prioridad estratégica. Cada árbol sembrado representa una inversión en la calidad de vida, la biodiversidad y el bienestar de las futuras generaciones”, expresó Portes.

La jornada contó con la participación activa de dirigentes de los distritos cooperativos de todo el territorio nacional, quienes realizaron labores de siembra de especies forestales en diferentes localidades, contribuyendo a la recuperación de áreas verdes, la conservación de los ecosistemas y la mitigación de los efectos del cambio climático.

Esta acción forma parte de la visión institucional de COOPNAMA de promover una cultura de sostenibilidad y conciencia ambiental entre sus más de cientos de miles de asociados, fortaleciendo el vínculo entre educación, ciudadanía responsable y desarrollo sostenible.

Asimismo, los dirigentes cooperativos reafirmaron su compromiso de continuar impulsando iniciativas orientadas a la protección del medio ambiente, entendiendo que el cooperativismo moderno debe desempeñar un papel activo en la construcción de comunidades más resilientes, inclusivas y sostenibles.

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros mantiene una agenda permanente de acciones sociales, educativas y ambientales alineadas con los principios universales del cooperativismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), contribuyendo al fortalecimiento de una sociedad más consciente y comprometida con la preservación de los recursos naturales.

Con esta jornada de reforestación, COOPNAMA celebra el Día Mundial del Medio Ambiente trascendiendo la reflexión para convertirla en acción, dejando una huella positiva en el entorno y reafirmando su liderazgo como una institución que promueve el desarrollo integral de las personas y el cuidado del planeta.

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