COOPNAMA fortalece política en la prevención de lavado de activos

Santo Domingo.- El Comité de Cumplimiento de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), ofreció una conferencia titulada: “Lavado de Activos en el siglo XXI, analizando el impacto de las tecnologías emergentes”, dictada por el licenciado Raymond Familia.

El acto estuvo encabezado por el presidente del Consejo de Administración, Prof. Santiago Portes, quien consideró la actividad como esencial para seguir fomentando el debate. Además de fortalecer la estabilidad de la institución y la confianza entre sus asociados.

Portes reconoció al conferencista por sus excelentes aportes brindados al sector cooperativo a través de sus orientaciones y su trabajo intelectual. “Familia es marca COOPNAMA, su obra: Lavado de Activos en el Siglo XXI, es referencia tanto nacional como internacional”, destacó.

De su lado, el Oficial de Cumplimiento de la cooperativa de maestros, Lic. Wilfredy Severino Rojas, manifestó que el ejemplar del referido tema es un marco de referencia para los estudiantes en materia de lavado.

Mientras que el Lic. Raymond Familia, felicitó a COOPNAMA por los logros obtenidos en materia de prevención de lavado de activos. “El salto que ha dado la cooperativa de los maestros, es un salto cuantitativo. COOPNAMA se ha tomado muy en serio este tema y eso habla de su seriedad y ética.

*Sobre la Conferencia*

El conferencista presentó a modo de introducción su libro “Lavado de Activos en el Siglo XXI, analizando el impacto de las tecnologías emergentes”, que consta de 22 capítulos sobre” en donde el autor aborda todo el ecosistema de delitos precedentes del lavado de activos, FinTech, criptomonedas y los desafíos de la regulación global.

Familia, expuso que el lavado de activos ha evolucionado con nuevas tecnologías, facilitando métodos más complejos para ocultar fondos ilícitos por lo que recomendó implementar políticas integrales, colaboración internacional y tecnologías avanzadas para enfrentar el problema.

El experto en delitos financieros declaró que las tecnologías emergentes ofrecen un terreno fértil para la innovación en la prevención de lavado de activos, pero también presentan serios desafíos regulatorios.

“La IA permite detectar patrones sospechosos y transacciones anómalas con una precisión sin precedentes. Sin embargo, estos mismos avances son aprovechados por delincuentes que utilizan IA para ocultar actividades ilícitas detrás de patrones complejos y difíciles de rastrear”, dijo el asesor.

Además, puntualizó que estas tecnologías han facilitado el lavado de activos, permitiendo movimientos rápidos y anónimos de fondos ilegales en la economía digital.

