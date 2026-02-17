COOPNAMA destaca logros institucionales y anuncia calendario de actividades con motivo de su 55 aniversario

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) arriba a su 55 aniversario reafirmando su compromiso con la excelencia, la solidaridad y el bienestar de sus asociados, consolidándose como la institución líder del sector cooperativo en la República Dominicana.

El presidente del Consejo de Administración, profesor Santiago Portes, ofreció los resultados de COOPNAMA al cierre del 2025, destacando activos que ascienden a RD$110,598.7 millones reflejando un crecimiento de un 6% con relación al 2024.

La cartera de créditos creció de RD$65,056.2 millones hasta RD$75,754.6 millones para una variación de 16.4%; ampliando el acceso a financiamiento para los asociados.

De igual forma, los excedentes en operaciones alcanzaron los RD$7,353.5 millones, creciendo un 14.76% contra el 2024, consolidando así la sostenibilidad del modelo cooperativo.

Portes informó que para la celebración del 55 aniversario, se beneficiarán a 340 nuevos hijos de socios a nivel nacional que se integrarán al Programa Nacional de Becas, el cual ha beneficiado a más de 5,000 jóvenes. En la actualidad este programa cuenta con un total de 1,304 estudiantes activos diseminados en 20 universidades del país. Además de graduar a 2,030 jóvenes en distintas ramas del saber.

Este año, el miércoles 25 de febrero se realizará el encuentro de egresados del Programa Nacional de Becas. Actividad que reunirá los profesionales que han sido fruto del programa social de mayor impacto de la institución.

Así mismo, la institución destinará más de 2 millones de pesos que serán distribuidos en las entregas de ayudas económicas para socios que atraviesan situaciones delicadas de salud, así como para entidades de carácter social a nivel nacional. Estas donaciones y ayudas serán distribuidas entre socios y organizaciones de bien social, beneficiando de esta forma a 3 socios por región.

Sobre el calendario de actividades.

Dentro del calendario de las actividades por el 55 aniversario de COOPNAMA, el día 2 de marzo se depositará una ofrenda floral en el busto del profesor Octavio Ramírez Duval. Mientras, el 5 de marzo se llevará a cabo el acto para la entrega de las nuevas becas para los hijos de los socios.

El 6 de marzo, se realizarán los actos centrales de los festejos del aniversario con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América.

También se desarrollarán actividades formativas como son las previstas para el miércoles 18 de febrero que se estará impartiendo la conferencia titulada “Lavado de Activos en el Siglo XXI: Impacto de las Tecnologías Emergentes”, a cargo de Raymond Familia”. Mientras que el día 3 de marzo se presentará un panel a cargo de especialistas internacionales.

Otras de las festividades anunciadas por el presidente de COOPNAMA, fueron las fiestas distritales para socios y una fiesta infantil para hijos de socios, que se celebraran los días 7 y 14 de marzo, respectivamente.

El presidente de COOPNAMA precisó que “la institución reitera su compromiso con sus más de 200 mil asociados, otorgando una amplia gama de servicios que vienen a optimizar su bienestar. Entre estos servicios se destacan los préstamos de consumo, hipotecario, de enseres para el hogar, así como de inversión, con intereses competitivos y tasas por debajo del sector financiero”.

Destacó a su vez otras novedades como los servicios ópticos, turísticos, de farmacia y supermercados con cero tasas de interés, así como también préstamo de emprendedurismo para aquellos socios que deseen incursionar en el mundo de los negocios.

Con 55 años de historia, COOPNAMA continúa caminando de la mano de sus socios, sembrando oportunidades, fortaleciendo sueños y construyendo un futuro más justo y solidario.

