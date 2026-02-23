COOPNAMA da pasos de avance hacia la transformación tecnológica de los nuevos tiempos

Santo Domingo.-La Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, celebró COOPNAMA TECH, primer evento de transformación tecnológica, orientado a presentar los principales avances, proyectos en ejecución e iniciativas de modernización que fortalecen las infraestructuras, procesos y servicios hacia la digitalización total de la institución.

Este espacio de visión e innovación digital estuvo presidido por el presidente del Consejo de Administración, Prof. Santiago Portes, quien ponderó el proceso de transformación que vive COOPNAMA en la actualidad.

“Este proceso que aún inicia es como si fuera el tráiler de la gran historia que venimos contando; por esa sociedad que está ahí, que nos mira, nos vigila y nos da seguimiento. Seguiremos siendo la cooperativa líder en transformación tecnológica”, resaltó Portes.

COOPNAMA TECH nació de la visión e innovación para impulsar proyectos estratégicos del presente y futuro institucional. Este proyecto recae en los hombros del Ing. Alberto Sandoval, gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de la Cooperativa de los Maestros.

En su intervención, el especialista en Ciberseguridad apuntó que ninguna organización de hoy puede lograr el éxito si no va de la mano de la tecnología. “Toda organización debe de ir de la mano con la tecnología para viabilizar, eficientizar, monitorear y supervisar en tiempo real la toma de decisiones, y COOPNAMA no es la excepción”, añadió Sandoval.

De su lado, el también conocedor del proceso de transformación digital, el Lic. Edgar Carpio, subgerente de Proyectos de la gerencia de TIC, presentó los nuevos proyectos tecnológicos que colocarán a COOPNAMA en la nueva era de la información, satisfaciendo la necesidad de cada socio.

Dentro de los nuevos proyectos tecnológicos presentados en este importante evento se encuentran: Sistemas de Gestión Hotelera, el cual permitirá a los socios realizar sus reservas en línea. La nueva y renovada APP COOPNAMA la cual permitirá solicitar servicios, y respuestas personalizadas sobre solicitudes.

También se presentó la Tienda Virtual, diseñada para que los asociados puedan realizar sus compras de las tiendas de COOPNAMA en línea.

Además de COOPNAMA Podcast donde se contará la historia viva de la institución cooperativista.

La actividad contó con la participación de representantes de prestigiosas marcas tecnológicas a nivel global, entre ellas: Fortinet, WIPOS, Grey maretter, Fragmento, GBM, SiM papel, GBM, Nutanix, Hik visión, Hp,Veeam, Microsoft, Cybits.

En ese sentido, el representante de Fortinet en nuestro país, Claudio Ramírez, puntualizó que «COOPNAMA es un referente de cooperativismo desde el punto de vista de ciberseguridad».

Estuvieron presentes diversas personalidades del sector cooperativo, entre ellos: Miguel Polanco, asesor del Poder Ejecutivo en materia de Cooperativismo; Ing. Wellintong Girón, gerente de TIC del IDECOOP; Ing. Deivison Jiménez, director ejecutivo del CONACOOP; Ing. EstonFulcar, gerente general de COOPSEGUROS, y representantes de las distintas cooperativas del país.

Visited 4 times, 4 visit(s) today