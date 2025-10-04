Conversatorio Poemario Camelia Michel
Moca. – El Ateneo Insular realizó un conversatorio acerca del poemario Soliloquio de los
días, de la escritora y periodista Camelia Michel, en el Centro Cultural Juan María Contín,
de Moca. La actividad, que se efectuó a finales de septiembre, fue encabezada por el
presidente del Movimiento Interiorista, doctor Bruno Rosario Candelier, con la participación del
teólogo Luis Quezada y el poeta Juan Santos, quienes abordaron diversos aspectos de la obra.
Rosario Candelier, director y fundador del Ateneo Insular, abordó el enfoque metafísico de
la obra.
Señaló en sus Ponderaciones literarias acerca de Soliloquio de los días que la
poética de Camelia Michel surge de una visión metafísica que se expresa a través de un
lenguaje simbólico y cargado de lirismo.
Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua, afirmó que en
los versos de esta autora mocana se hacen presentes los valores estéticos del interiorismo.
Indicó que “Algunos de sus poemas expresan una sensibilidad trascendente” y un manejo del
lenguaje mediante metáforas y símbolos, en la búsqueda del sentido más allá del mundo
perceptible a través de los sentidos físicos.
Por otra parte, el filósofo y teólogo interiorista Luis Quezada, resaltó en su análisis titulado
Soliloquio de los días, reflexión existencial que, a pesar de ser la ópera prima de Michel
Díaz, se tiene la impresión de que la autora de dicho poemario es “Una poeta madura,
reflexiva, pensante, equilibrada, profunda, sagaz, penetrante”. Entre los elementos a destacar
en el universo poético de este libro, Luis Quezada señaló la presencia del silencio y la
soledad, como las alas que enmarcan y hacen posible la intuición y la creatividad que dan
origen a la poesía.
Igualmente Luis Quezada advierte en la poeta la recurrencia temática de la muerte, la cual
–según su percepción- Michel aborda con “una penetrante antropología teológica”; también
Quezada señala la angustia y el dolor, en contraste con la aparición de la esperanza. El
intelectual profundizó en el significado del término soliloquio, y su repercusión a lo largo del
poemario.
El escritor y abogado Juan Santos, en su Reflexión poética en torno a Soliloquio de los días
afirmó que “la obra de Camelia Michel se distingue por tres elementos fundamentales: 1) La
fusión de lo cósmico y lo íntimo: sol, luna, arena, estrellas se convierten en símbolos del
deseo y la muerte; 2) La reiteración litúrgica: los poemas operan como letanías, donde la
repetición no desgasta, sino intensifica; y 3) El eros como rito del sacrificio: la pasión
amorosa no se limita a lo íntimo, sino que se vuelve acto cósmico, cercano a lo místico pero
anclado en lo erótico”.
Consideró que “La poesía de Camelia Michel, reunida en Soliloquio de los días, se sostiene
en la paradoja de hablar hacia dentro y al mismo tiempo abrir el lenguaje hacia el cosmos. El
soliloquio es aquí confesión íntima y visión universal, donde el amor, la muerte y la identidad
fragmentada se entrelazan en imágenes de fuego, arena y luna. También expresó que “Cada
poema opera como un umbral: no se trata de narrar, sino de encarnar en palabras la intensidad
del sentimiento y su tránsito inevitable hacia la fugacidad. Finalmente analizó varios poemas
en los que sustentó su visión de los elementos principales de este poemario.
Finalmente, la poeta interiorista Camelia Michel agradeció el análisis y reconocimiento de
su poesía, al presidente del Ateneo Insular y a los integrantes del panel. También destacó la
presencia y acogida del público. Destacó la importancia de trabajar en el desarrollo de la
vocación poética y el contacto con las raíces vitales que influyen en la personalidad del
escritor.
Ponderó los aportes del movimiento interiorista y de su gestor, doctor Rosario
Candelier, en el ejercicio literario y filosófico de numerosas generaciones, y la importancia
de Moca en el ámbito intelectual, al igual que en diversos aspectos de la historia nacional.
Camelia Michel Díaz es una periodista y poeta mocana, nacida en una familia de educadores.
Ha cultivado diversos géneros periodísticos. En 1990 obtiene el Premio UNICEF para
Comunicadores en la categoría de prensa escrita, con una investigación acerca de la violencia
contra la mujer. También ha laborado en el sector cultural y en diversas instituciones
gubernamentales.
Michel Díaz escribe poesías, narraciones y ensayos. Es parte del Ateneo Insular y miembro
correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua. Soliloquio de los días es un
poemario publicado en la Colección Ínsulas Extrañas, No. 22, dirigida por Bruno Rosario
Candelier, cuya primera edición data del 2013. La poeta tiene, además, cuatro libros de
poesía, uno de narrativa y dos de prosa poética, inéditos. Ha participado en diversas
antologías, en recitales y diversos eventos culturales.