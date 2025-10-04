Conversatorio Poemario Camelia Michel

Moca. – El Ateneo Insular realizó un conversatorio acerca del poemario Soliloquio de los

días, de la escritora y periodista Camelia Michel, en el Centro Cultural Juan María Contín,

de Moca. La actividad, que se efectuó a finales de septiembre, fue encabezada por el

presidente del Movimiento Interiorista, doctor Bruno Rosario Candelier, con la participación del

teólogo Luis Quezada y el poeta Juan Santos, quienes abordaron diversos aspectos de la obra.

Rosario Candelier, director y fundador del Ateneo Insular, abordó el enfoque metafísico de

la obra.

Señaló en sus Ponderaciones literarias acerca de Soliloquio de los días que la

poética de Camelia Michel surge de una visión metafísica que se expresa a través de un

lenguaje simbólico y cargado de lirismo.

Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua, afirmó que en

los versos de esta autora mocana se hacen presentes los valores estéticos del interiorismo.

Indicó que “Algunos de sus poemas expresan una sensibilidad trascendente” y un manejo del

lenguaje mediante metáforas y símbolos, en la búsqueda del sentido más allá del mundo

perceptible a través de los sentidos físicos.

Por otra parte, el filósofo y teólogo interiorista Luis Quezada, resaltó en su análisis titulado

Soliloquio de los días, reflexión existencial que, a pesar de ser la ópera prima de Michel

Díaz, se tiene la impresión de que la autora de dicho poemario es “Una poeta madura,

reflexiva, pensante, equilibrada, profunda, sagaz, penetrante”. Entre los elementos a destacar

en el universo poético de este libro, Luis Quezada señaló la presencia del silencio y la

soledad, como las alas que enmarcan y hacen posible la intuición y la creatividad que dan

origen a la poesía.

Igualmente Luis Quezada advierte en la poeta la recurrencia temática de la muerte, la cual

–según su percepción- Michel aborda con “una penetrante antropología teológica”; también

Quezada señala la angustia y el dolor, en contraste con la aparición de la esperanza. El

intelectual profundizó en el significado del término soliloquio, y su repercusión a lo largo del

poemario.

El escritor y abogado Juan Santos, en su Reflexión poética en torno a Soliloquio de los días

afirmó que “la obra de Camelia Michel se distingue por tres elementos fundamentales: 1) La

fusión de lo cósmico y lo íntimo: sol, luna, arena, estrellas se convierten en símbolos del

deseo y la muerte; 2) La reiteración litúrgica: los poemas operan como letanías, donde la

repetición no desgasta, sino intensifica; y 3) El eros como rito del sacrificio: la pasión

amorosa no se limita a lo íntimo, sino que se vuelve acto cósmico, cercano a lo místico pero

anclado en lo erótico”.

Consideró que “La poesía de Camelia Michel, reunida en Soliloquio de los días, se sostiene

en la paradoja de hablar hacia dentro y al mismo tiempo abrir el lenguaje hacia el cosmos. El

soliloquio es aquí confesión íntima y visión universal, donde el amor, la muerte y la identidad

fragmentada se entrelazan en imágenes de fuego, arena y luna. También expresó que “Cada

poema opera como un umbral: no se trata de narrar, sino de encarnar en palabras la intensidad

del sentimiento y su tránsito inevitable hacia la fugacidad. Finalmente analizó varios poemas

en los que sustentó su visión de los elementos principales de este poemario.

Finalmente, la poeta interiorista Camelia Michel agradeció el análisis y reconocimiento de

su poesía, al presidente del Ateneo Insular y a los integrantes del panel. También destacó la

presencia y acogida del público. Destacó la importancia de trabajar en el desarrollo de la

vocación poética y el contacto con las raíces vitales que influyen en la personalidad del

escritor.

Ponderó los aportes del movimiento interiorista y de su gestor, doctor Rosario

Candelier, en el ejercicio literario y filosófico de numerosas generaciones, y la importancia

de Moca en el ámbito intelectual, al igual que en diversos aspectos de la historia nacional.

Camelia Michel Díaz es una periodista y poeta mocana, nacida en una familia de educadores.

Ha cultivado diversos géneros periodísticos. En 1990 obtiene el Premio UNICEF para

Comunicadores en la categoría de prensa escrita, con una investigación acerca de la violencia

contra la mujer. También ha laborado en el sector cultural y en diversas instituciones

gubernamentales.

Michel Díaz escribe poesías, narraciones y ensayos. Es parte del Ateneo Insular y miembro

correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua. Soliloquio de los días es un

poemario publicado en la Colección Ínsulas Extrañas, No. 22, dirigida por Bruno Rosario

Candelier, cuya primera edición data del 2013. La poeta tiene, además, cuatro libros de

poesía, uno de narrativa y dos de prosa poética, inéditos. Ha participado en diversas

antologías, en recitales y diversos eventos culturales.