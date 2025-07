Conferencistas Internacionales actualizaron con experiencias IT Solutions en su 8va Edición

Santo Domingo, D.N viernes 18 de julio del 2025.Un nutrido grupo de Speakers invitados de diferentes países, actualizaron a los asistentes con sus experiencias en el evento más importante de Seguridad y Tecnología de la Región que se celebra cada dos años en el país, el IT Security Solutions 8va Edición, con el tema central “Inteligencia Artificial y Ciberseguridad”.

A propósito de la celebración de sus 30 años de servicio ininterrumpidos en todo el país, brindándole soluciones a las empresas del sector financiero, telecomunicaciones, corporativo, comercial, gobierno y PYMES, Esta conferencia de día completo de presentaciones charlas de temas de actualidad por los expertos conferencistas y líderes de la industria de la seguridad tecnológica local e internacionales, que solo pueden ser vistos en conferencias internacionales. Se convirtió en un evento comercial y educativo para todas las empresas, dueños de negocios, tomadores de decisiones y personal de las áreas de tecnología, seguridad, riesgos operacionales, cumplimiento, auditoria entre otras.

Raymond Marcelino y José Enrique Valdez, copropietarios de la firma , indicaron que esta ITSS fue una oportunidad de relacionarse directamente con los expertos en los temas de más actualidad , un día completo de conocimientos y actualizaciones que , además brindó la oportunidad a los participantes de interconectarse con suplidores , mayoristas , revendedores y clientes

La misma comenzó desde las 8am hasta las 6pm en el Hotel Marriot Aloft de Santo Domingo y contó con los mejores exponentes locales e internacionales y como algunos de los Key Notes Internacionales y charlas como:

El Sr. Julio Zelaya con el tema: ‘Blindando el futuro: liderazgo y Casos reales de seguridad cpm IA y Nube”,

El Ing. Clever Visconti, con el tema “Resilencia Digital en la Era de la IA: de la detección a la acción en tiempo real”

La Sra. Sonal Rattan, co-founder and CTO Exate con la conferencia ‘The Future of Digital Data Sovereignity and Privacy.

Antonio Amador, con el tema “Seguridad para un mundo hiperconectados en el era de la IA.

Ernesto Schettino, con el tema Prevención como medios para contrarrestar las campañas de ciber –crímenes personalizados por la inteligencia artificial adversaria, entre otros.

Adicionalmente, se diseñó un área de exhibición por los líderes internacionales y principales fabricantes de soluciones de TI y Seguridad como son nuestros patrocinadores Check Point, RSA, Netwitness, Outseer, Trellix, Skyhigh, Splunk/Cisco, Axonius, Infoblox Fluid Attacks, Broadcomm, F5, Radware, DLH, Proofpoint, Exate, Digital Logistix, TDSynnex, entre otros.

Al finalizar el evento se realizó un cóctel, que sirvió para que los participantes y speakers invitados, disfrutaran de networking»