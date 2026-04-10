CONFENAGRO realizará Diálogo Agropecuario sobre retos del sector ante la crisis internacional

Santo Domingo, República Dominicana. — La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) anunció la realización del foro virtual “Diálogos Agropecuarios: Retos y oportunidades del sector agropecuario ante la crisis internacional”, un espacio de análisis e intercambio que busca abordar los principales desafíos que enfrenta el campo dominicano en el actual contexto global.

La actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de abril de 2026, a las 10:00 de la mañana, en formato virtual, y contará con la participación de destacados actores del ámbito político y agropecuario nacional.

Como panelistas invitados estarán Eulalio Ramírez, presidente del Frente Agropecuario del PRM, y Adriano Sánchez, secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, quienes compartirán sus perspectivas sobre el impacto de la coyuntura internacional en la producción nacional, así como propuestas para fortalecer el sector.

Este diálogo forma parte de los esfuerzos de CONFENAGRO por promover la articulación entre los distintos actores del sistema agroproductivo y generar insumos para la formulación de políticas públicas que garanticen la sostenibilidad, competitividad y seguridad alimentaria del país.

La institución reafirmó su compromiso de continuar impulsando espacios de concertación plural que contribuyan al desarrollo del sector agropecuario, bajo el entendido de que “sin producción no hay nación”.

Para más información sobre cómo participar en este encuentro, los interesados pueden comunicarse al (809)-533-9710 o escribir al correo direccion.confenagro@gmail.com

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