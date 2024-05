Comienza Haití otra semana con puerto y aeropuerto cerrados

Puerto Príncipe, 6 may (Prensa Latina) Haití comenzó otra semana con un puerto y su aeropuerto internacional cerrados debido a la violencia que protagonizan los pandilleros que hoy mantienen agobiada a la ciudadanía en esta capital.

Una visible disminución de productos alimentarios en las estanterías y neveras de los supermercados es una de las consecuencias del cierre de la terminal portuaria desde hace dos meses.

El puerto de la capital está inoperante debido a la escalada de violencia protagonizada por la coalición de pandillas.

En ese contexto, la compañía Caribbean Port Services S.A., que opera en la instalación suspendió sus actividades.

De acuerdo con un comunicado de la empresa , tal decisión fue una respuesta a los disturbios de orden público, actos malintencionados de sabotaje y vandalismo ejecutados por los maleantes.

La Policía Nacional de Haití intentó en dos oportunidades recuperar la zona donde opera la Caribbean Port Services S.A., pero el área sigue calificada de peligrosa por la presencia de los bandidos, que impiden el movimiento de cerca de tres mil contenedores.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lamentó el saqueo de uno de sus contenedores, de donde fueron extraídos productos y materiales vitales para la salud de los niños de este país caribeño.

En un balance preliminar, de los 17 contenedores fue vaciado uno que contenía artículos para garantizar la supervivencia materna, neonatal e infantil, incluidos resucitadores y equipos relacionados.

Por su parte, la naviera francesa CMA CGM – la tercera transportista de contenedores del mundo- suspendió desde el 17 de marzo su escala en el puerto de la capital haitiana hasta nuevo aviso.

Desde el 5 de marzo no atraca un buque de ningún porte en el muelle de Puerto Príncipe.

EL aeropuerto internacional Toussaint Louverture cumplío el sábado dos meses sin realizar operaciones de la aviación civil debido al caos que vive esta capital .

La demolición de viviendas cerca de la valla perimetral del aeródromo fue el primer paso para garantizar la seguridad de esa terminal.

Las autoridades determinaron comenzar con un primer lote de 183 casas, y fue establecido un cordón de protección para acometer esta tarea.

La Policía Nacional de Haití argumenta que las viviendas cercanas a la estación aeroportuaria representan una amenaza significativa, ya que los delincuentes podrían usarlas para llevar a cabo sus ataques.

En una balacera acontecida en esa área un proyectil impactó en una nave de la aerolínea Sunrise Airways que ya estaba en posición en la pista para cubrir la ruta Puerto Príncipe-La Habana, Cuba el 29 de febrero.

Asimismo, la coalición de pandillas estuvo apostada buen tiempo en espera que aterrizara el exprimer ministro, Ariel Henry quien viajó a Kenya para firmar un acuerdo que materializara el envío de una fuerza policial multinacional liderada por la nación africana.

Henry viajó de Nairobi a Estados Unidos, y de ahí rumbo a Haití,pero no pudo entrar al país, siguió para la República Dominicana y allí le impidieron su entrada. Terminó viviendo provisionalmente en Puerto Rico.

Los maleantes que hasta hoy impiden las operaciones en el Aeropuerto Toussaint Louverture en Haití lograron que Henry dimitiera.